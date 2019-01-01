вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Це гарний старт для успіху», – волинська вчителька про Нову українську школу

«Це гарний старт для успіху», – волинська вчителька про Нову українську школу
Вчителька 1-го класу загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів села Смоляри-Світязькі Наталія Кулик поділилася своїми враженнями від Нової української школи.

Про це йдеться на Facebook-сторінці закладу.

“Нашим першокласникам подобається працювати над виготовленням листівок, лепбуків. Бачити результат старань – надзвичайно приємно.

НУШ відкрила нові можливості: інтернет – у школі; телевізор, ноутбук, принтер, ламінатор – у класі. Хто б міг подумати про таке сучасне технічне обладнання?

У користуванні дітей різноманітний роздавальний матеріал та цікаві розвиваючі ігри.

Ранкові зустрічі – щоденний новий елемент першого уроку, стимулює дітей радіти один одному, підтримувати, бути партнерами.

Презентації, мультфільми урізноманітнюють та осучаснюють заняття. Тепер і школам з невеликою кількістю дітей є гарний старт до успіху”, – розповіла Наталія Кулик.
«Це гарний старт для успіху», – волинська вчителька про Нову українську школу

«Це гарний старт для успіху», – волинська вчителька про Нову українську школу

«Це гарний старт для успіху», – волинська вчителька про Нову українську школу


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нова українська школа, Смоляри-Світязькі, школа, вчителька
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
«Так тяжко, що не можу»: самотня бабуся з Луцька, ледь виживаючи, тримає міні-притулок для собак
Хто представлятиме кандидатів у президенти на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Це гарний старт для успіху», – волинська вчителька про Нову українську школу
Сьогодні, 07:22
Показали, як виглядав перший у волинському селі трактор. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 06:19
У луцьких медзакладах зможуть лікуватись жителі Жидичинської громади
Сьогодні, 05:40
Тріщини на волинських дорогах «залатають» за 4 мільйони гривень
Сьогодні, 04:24
На Волині може з’явитися завод із виготовлення картопляного крохмалю
Сьогодні, 03:15
Схожі новини
Матір третьокласника побила вчительку у школі Матір третьокласника побила вчительку у школі
08 лютий, 17:30
Скасування домашніх завдань у 5-11 класах: думки луцьких школярів. ВІДЕО Скасування домашніх завдань у 5-11 класах: думки луцьких школярів. ВІДЕО
15 лютий, 23:16
В Україні суд вперше покарав за булінг В Україні суд вперше покарав за булінг
13 лютий, 15:45
Шкільні канікули: скільки вихідних матимуть учні навесні Шкільні канікули: скільки вихідних матимуть учні навесні
13 лютий, 09:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Це гарний старт для успіху», – волинська вчителька про Нову українську школу
Сьогодні, 07:22
 0
Показали, як виглядав перший у волинському селі трактор. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 06:19
 0
У луцьких медзакладах зможуть лікуватись жителі Жидичинської громади
Сьогодні, 05:40
 0
Тріщини на волинських дорогах «залатають» за 4 мільйони гривень
Сьогодні, 04:24
 0
На Волині може з’явитися завод із виготовлення картопляного крохмалю
Сьогодні, 03:15
 0
Медіа
відео
1/8