«Це гарний старт для успіху», – волинська вчителька про Нову українську школу
Сьогодні, 07:22
Вчителька 1-го класу загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів села Смоляри-Світязькі Наталія Кулик поділилася своїми враженнями від Нової української школи.
Про це йдеться на Facebook-сторінці закладу.
“Нашим першокласникам подобається працювати над виготовленням листівок, лепбуків. Бачити результат старань – надзвичайно приємно.
НУШ відкрила нові можливості: інтернет – у школі; телевізор, ноутбук, принтер, ламінатор – у класі. Хто б міг подумати про таке сучасне технічне обладнання?
У користуванні дітей різноманітний роздавальний матеріал та цікаві розвиваючі ігри.
Ранкові зустрічі – щоденний новий елемент першого уроку, стимулює дітей радіти один одному, підтримувати, бути партнерами.
Презентації, мультфільми урізноманітнюють та осучаснюють заняття. Тепер і школам з невеликою кількістю дітей є гарний старт до успіху”, – розповіла Наталія Кулик.
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Про це йдеться на Facebook-сторінці закладу.
“Нашим першокласникам подобається працювати над виготовленням листівок, лепбуків. Бачити результат старань – надзвичайно приємно.
НУШ відкрила нові можливості: інтернет – у школі; телевізор, ноутбук, принтер, ламінатор – у класі. Хто б міг подумати про таке сучасне технічне обладнання?
У користуванні дітей різноманітний роздавальний матеріал та цікаві розвиваючі ігри.
Ранкові зустрічі – щоденний новий елемент першого уроку, стимулює дітей радіти один одному, підтримувати, бути партнерами.
Презентації, мультфільми урізноманітнюють та осучаснюють заняття. Тепер і школам з невеликою кількістю дітей є гарний старт до успіху”, – розповіла Наталія Кулик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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