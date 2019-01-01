«Це гарний старт для успіху», – волинська вчителька про Нову українську школу

Наталія Кулик поділилася своїми враженнями від Нової української школи.



Про це йдеться на



“Нашим першокласникам подобається працювати над виготовленням листівок, лепбуків. Бачити результат старань – надзвичайно приємно.



НУШ відкрила нові можливості: інтернет – у школі; телевізор, ноутбук, принтер, ламінатор – у класі. Хто б міг подумати про таке сучасне технічне обладнання?



У користуванні дітей різноманітний роздавальний матеріал та цікаві розвиваючі ігри.



Ранкові зустрічі – щоденний новий елемент першого уроку, стимулює дітей радіти один одному, підтримувати, бути партнерами.



Презентації, мультфільми урізноманітнюють та осучаснюють заняття. Тепер і школам з невеликою кількістю дітей є гарний старт до успіху”, – розповіла Наталія Кулик.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчителька 1-го класу загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів села Смоляри-Світязькіподілилася своїми враженнями від Нової української школи.Про це йдеться на Facebook-сторінці закладу “Нашим першокласникам подобається працювати над виготовленням листівок, лепбуків. Бачити результат старань – надзвичайно приємно.НУШ відкрила нові можливості: інтернет – у школі; телевізор, ноутбук, принтер, ламінатор – у класі. Хто б міг подумати про таке сучасне технічне обладнання?У користуванні дітей різноманітний роздавальний матеріал та цікаві розвиваючі ігри.Ранкові зустрічі – щоденний новий елемент першого уроку, стимулює дітей радіти один одному, підтримувати, бути партнерами.Презентації, мультфільми урізноманітнюють та осучаснюють заняття. Тепер і школам з невеликою кількістю дітей є гарний старт до успіху”, – розповіла Наталія Кулик.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію