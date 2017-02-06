На Волині може з’явитися завод із виготовлення картопляного крохмалю

Віктором Лазаром.



Про це повідомив голова «Волинської картоплі» Анатолій Аршулік, інформує департамент агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації.



За словами Анатолія Аршуліка, наразі йде пошук земельної ділянки для розміщення заводу. Паралельно розпочалася активна робота із розмноженню сортів картоплі з високим вмістом крохмалю, щоб протягом декількох років створити відповідну сировинну промислову зону.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Волинська картопля» обговорив питання його будівництва із власником заводу «ВИМАЛ»Про це повідомив голова «Волинської картоплі», інформує департамент агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації.За словами Анатолія Аршуліка, наразі йде пошук земельної ділянки для розміщення заводу. Паралельно розпочалася активна робота із розмноженню сортів картоплі з високим вмістом крохмалю, щоб протягом декількох років створити відповідну сировинну промислову зону.

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