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На Волині може з’явитися завод із виготовлення картопляного крохмалю

На Волині може з’явитися завод із виготовлення картопляного крохмалю
Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Волинська картопля» обговорив питання його будівництва із власником заводу «ВИМАЛ» Віктором Лазаром.

Про це повідомив голова «Волинської картоплі» Анатолій Аршулік, інформує департамент агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації.

За словами Анатолія Аршуліка, наразі йде пошук земельної ділянки для розміщення заводу. Паралельно розпочалася активна робота із розмноженню сортів картоплі з високим вмістом крохмалю, щоб протягом декількох років створити відповідну сировинну промислову зону.


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Теги: крохмаль, завод, будівництво, картопля
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