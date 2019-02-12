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У луцьких медзакладах зможуть лікуватись жителі Жидичинської громади

У луцьких медзакладах зможуть лікуватись жителі Жидичинської громади
Об’єднана територіальна громада «Жидичинська громада» вирішила делегувати виконання повноважень щодо надання медичних послуг
вторинного рівня комунальним підприємствам охорони здоров’я м.Луцька та передати кошти медичної субвенції у вигляді міжбюджетного трансферту в обсязі 1800,0 тис. грн. Луцькій міській раді.

Нещодавно на сесії міської ради субвенція на умовах договору про міжбюджетний трансферт прийнята у міській бюджет, - йдеться на сайті управління охорони здоров'я Луцькради.

Відповідно до пріоритетів надання вторинної медичної допомоги мешканцям ОТГ «Жидичинська громада» управлінням охорони здоров’я Луцької міської ради, як головним розпорядником бюджетних коштів, був проведений розподіл субвенції між КП «Луцька міська клінічна лікарня», КП «Луцький клінічний пологовий будинок», КП «Луцька міська дитяча поліклініка», КП «Луцький центр первинної допомоги» та КП «Луцький центр первинної допомоги №2».

В управлінні охорони здоров’я Луцької міської ради відбулась нарада за участі представників управління та голови ОТГ «Жидичинська громада» Галини Матвіюк і завідувачки амбулаторії загальної практики сімейної медицини Світлани Осіюк.

На нараді були обговорені питання співпраці, укладання угод з вищезазначеними комунальними підприємствами та узгоджено алгоритм подальших спільних дій.

Така ініціатива територіальної громади дозволить її мешканцям отримувати доступну та якісну медичну допомогу на високому рівні у комунальних підприємствах міста Луцька.

Це говорить про достатній потенціал цих підприємств, наявність висококваліфікованого медичного персоналу, сучасного медичного обладнання для надання вторинного рівня допомоги мешканцям прилеглих до Луцька територій, і є позитивним наслідуванням для інших територіальних громад.

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Теги: Жидичинська ОТГ, лікування, гроші, субвенція, співпраця, лікарня
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