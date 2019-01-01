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З'явилось відео виступу юної волинянки, яка пройшла на «Голос країни»

З'явилось відео виступу юної волинянки, яка пройшла на «Голос країни»
Дев’ятнадцятирічна Наталія Корніленко з Ковеля пройшла у «Голос країни».

У неділю, 17 лютого, у «сліпих прослуховуваннях» вона підкорила одного з чотирьох членів журі – Потапа.

У прямому ефірі популярного шоу волинянка виконала пісню «Мy love».

Нагадаємо, що на проект Наталія Корніленко прийшла у пам'ять про Кузьму, який свого часу зауважив неабиякий талант та сильний голос дівчини.

Відтак, на офіційному каналі проекту «Голос країни» в YouTube уже з'явилось відео виступу дівчини.



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Теги: Наталія Корніленко, Голос країни, прослуховування, Потап, відбір
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