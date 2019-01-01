З'явилось відео виступу юної волинянки, яка пройшла на «Голос країни»
Сьогодні, 00:33
Дев’ятнадцятирічна Наталія Корніленко з Ковеля пройшла у «Голос країни».
У неділю, 17 лютого, у «сліпих прослуховуваннях» вона підкорила одного з чотирьох членів журі – Потапа.
У прямому ефірі популярного шоу волинянка виконала пісню «Мy love».
Нагадаємо, що на проект Наталія Корніленко прийшла у пам'ять про Кузьму, який свого часу зауважив неабиякий талант та сильний голос дівчини.
Відтак, на офіційному каналі проекту «Голос країни» в YouTube уже з'явилось відео виступу дівчини.
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У неділю, 17 лютого, у «сліпих прослуховуваннях» вона підкорила одного з чотирьох членів журі – Потапа.
У прямому ефірі популярного шоу волинянка виконала пісню «Мy love».
Нагадаємо, що на проект Наталія Корніленко прийшла у пам'ять про Кузьму, який свого часу зауважив неабиякий талант та сильний голос дівчини.
Відтак, на офіційному каналі проекту «Голос країни» в YouTube уже з'явилось відео виступу дівчини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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