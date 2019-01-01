З'явилось відео виступу юної волинянки, яка пройшла на «Голос країни»

Наталія Корніленко з Ковеля пройшла у «Голос країни».



У неділю, 17 лютого, у «сліпих прослуховуваннях» вона підкорила одного з чотирьох членів журі – Потапа.



У прямому ефірі популярного шоу волинянка виконала пісню «Мy love».



Нагадаємо, що на проект Наталія Корніленко



Відтак, на офіційному каналі проекту «Голос країни» в







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дев’ятнадцятирічназ Ковеля пройшла у «Голос країни».У неділю, 17 лютого, у «сліпих прослуховуваннях» вона підкорила одного з чотирьох членів журі –У прямому ефірі популярного шоу волинянка виконала пісню «Мy love».Нагадаємо, що на проект Наталія Корніленко прийшла у пам'ять про Кузьму , який свого часу зауважив неабиякий талант та сильний голос дівчини.Відтак, на офіційному каналі проекту «Голос країни» в YouTube уже з'явилось відео виступу дівчини.

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