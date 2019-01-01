Епіфаній не виключає перенесення деяких церковних свят





Про це Епіфаній заявив під час свого візиту на рідну Буковину, передає кореспондент



"Ми будемо поступово, тверезо, втілювати певні реформи в житті церкви. Це не буде відбуватися швидкими темпами. Але я вірю, що навіть у питанні календаря, який теж не є догмою, ми можемо приймати відповідні зміни. Як тільки побачимо, що суспільство готове до цих змін. Але це поки що не на часі. Ми повинні проводити просвітницьку роботу, пояснювати, щоб український народ розумів, що календар – це не догма. Але потрібно ще багато попрацювати у цьому напрямку", - сказав митрополит.



Крім того, він зазначив, що людина, яка вперше прийшла до церкви, не повинна відчувати перепон попри свій зовнішній вигляд.



"Людина, яка вперше переступає поріг храму, не повинна відчувати перепон, які інколи ставить старше покоління. Наприклад, що жінкам обов’язково потрібно бути в хустці і мати певний вигляд. Ми повинні стати ближчими до людей. Звичайно, що ми шануємо ці традиції, ми не будемо їх порушувати. Але я стою на позиції того, щоб ми не робили перепон людям, які вперше переступають поріг храму. Ми повинні бути відкритими і прийняти людину в тому вигляді, в якому вона приходить. Тобто, якщо вона прийде вперше, вона потім прийде і вдруге, і втретє, вона зрозуміє і усвідомить, що в такому вигляді недоречно відвідувати храм. Але якщо ми поставимо цю перепону на першому кроці, то людина ніколи вже не матиме бажання прийти до храму", - сказав Епіфаній.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Митрополит Київський і всієї України Епіфаній не виключає деякі зміни у церковному календарі.Про це Епіфаній заявив під час свого візиту на рідну Буковину, передає кореспондент Укрінформу "Ми будемо поступово, тверезо, втілювати певні реформи в житті церкви. Це не буде відбуватися швидкими темпами. Але я вірю, що навіть у питанні календаря, який теж не є догмою, ми можемо приймати відповідні зміни. Як тільки побачимо, що суспільство готове до цих змін. Але це поки що не на часі. Ми повинні проводити просвітницьку роботу, пояснювати, щоб український народ розумів, що календар – це не догма. Але потрібно ще багато попрацювати у цьому напрямку", - сказав митрополит.Крім того, він зазначив, що людина, яка вперше прийшла до церкви, не повинна відчувати перепон попри свій зовнішній вигляд."Людина, яка вперше переступає поріг храму, не повинна відчувати перепон, які інколи ставить старше покоління. Наприклад, що жінкам обов’язково потрібно бути в хустці і мати певний вигляд. Ми повинні стати ближчими до людей. Звичайно, що ми шануємо ці традиції, ми не будемо їх порушувати. Але я стою на позиції того, щоб ми не робили перепон людям, які вперше переступають поріг храму. Ми повинні бути відкритими і прийняти людину в тому вигляді, в якому вона приходить. Тобто, якщо вона прийде вперше, вона потім прийде і вдруге, і втретє, вона зрозуміє і усвідомить, що в такому вигляді недоречно відвідувати храм. Але якщо ми поставимо цю перепону на першому кроці, то людина ніколи вже не матиме бажання прийти до храму", - сказав Епіфаній.

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