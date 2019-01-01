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Епіфаній не виключає перенесення деяких церковних свят

Епіфаній не виключає перенесення деяких церковних свят
Митрополит Київський і всієї України Епіфаній не виключає деякі зміни у церковному календарі.

Про це Епіфаній заявив під час свого візиту на рідну Буковину, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми будемо поступово, тверезо, втілювати певні реформи в житті церкви. Це не буде відбуватися швидкими темпами. Але я вірю, що навіть у питанні календаря, який теж не є догмою, ми можемо приймати відповідні зміни. Як тільки побачимо, що суспільство готове до цих змін. Але це поки що не на часі. Ми повинні проводити просвітницьку роботу, пояснювати, щоб український народ розумів, що календар – це не догма. Але потрібно ще багато попрацювати у цьому напрямку", - сказав митрополит.

Крім того, він зазначив, що людина, яка вперше прийшла до церкви, не повинна відчувати перепон попри свій зовнішній вигляд.

"Людина, яка вперше переступає поріг храму, не повинна відчувати перепон, які інколи ставить старше покоління. Наприклад, що жінкам обов’язково потрібно бути в хустці і мати певний вигляд. Ми повинні стати ближчими до людей. Звичайно, що ми шануємо ці традиції, ми не будемо їх порушувати. Але я стою на позиції того, щоб ми не робили перепон людям, які вперше переступають поріг храму. Ми повинні бути відкритими і прийняти людину в тому вигляді, в якому вона приходить. Тобто, якщо вона прийде вперше, вона потім прийде і вдруге, і втретє, вона зрозуміє і усвідомить, що в такому вигляді недоречно відвідувати храм. Але якщо ми поставимо цю перепону на першому кроці, то людина ніколи вже не матиме бажання прийти до храму", - сказав Епіфаній.

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Теги: Епіфаній, церковний календар, перенесення, свято
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Коментарі 3
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Почалось...якщо не знаєш о робити... вали памятники, перейменовуй щось і перенось свята...імітація бурної діяльності. Вони у наших невдах політиканів приватні уроки беруть? На тему...як просрати все називаючи це реформами))) Тільки від політиканів люди в європу тікають...причому массово.
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Думає, що керує солдатами стройбату? Методи радянські :не умієш - научим, а не захочеш-заставим. Дайош суботнікі і воскрєснікі на 7 січня, православну Пасху і т. д!
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Ви, двоє, дурні?
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