вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Українські військові взяли у полон бойовика на Світлодарському напрямку

Українські військові взяли у полон бойовика на Світлодарському напрямку
Українські військові взяли у полон бойовика російських окупаційних військ на Світлодарському напрямку.

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил, - пише ТСН.

У неділю, 17 лютого, диверсійно-розвідувальна група бойовиків здійснила спробу виходу, щоб атакувати позиції одного з українських батальйонів.

"Добре організована служба українських захисників на спостережних пунктах дала можливість завчасно викрити ворожі наміри", – йдеться у повідомленні.

Українські військові відбили напад бойовиків, а одного з окупантів взяли у полон. Наразі полоненого допитують співробітники відповідних підрозділів Об'єднаних сил.

До слова, у неділю, 17 лютого, російські окупаційні війська шість разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. При цьому п'ять разів обстріли відбувалися із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: полон, бойовик, Світлодарський напрямок, ООС
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
«Так тяжко, що не можу»: самотня бабуся з Луцька, ледь виживаючи, тримає міні-притулок для собак
Хто представлятиме кандидатів у президенти на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Футбольна команда шацьких лісівників здобула черговий кубок. ФОТО
Сьогодні, 02:11
Українські військові взяли у полон бойовика на Світлодарському напрямку
Сьогодні, 01:28
З'явилось відео виступу юної волинянки, яка пройшла на «Голос країни»
Сьогодні, 00:33
18 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Громада села на Волині виходить з Московського патріархату
17 лютий, 23:22
Схожі новини
Депутат Луцької міськради разом із добровольцями воює на Сході Депутат Луцької міськради разом із добровольцями воює на Сході
05 лютий, 18:05
Нагородили волинських медиків-військовослужбовців Нагородили волинських медиків-військовослужбовців
15 січень, 17:20
Бойовики на Донбасі захопили в полон жителя Рівненщини Бойовики на Донбасі захопили в полон жителя Рівненщини
04 січень, 10:41
Волинських воїнів привітали з Новим роком на передовій. ФОТО Волинських воїнів привітали з Новим роком на передовій. ФОТО
01 січень, 21:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Футбольна команда шацьких лісівників здобула черговий кубок. ФОТО
Сьогодні, 02:11
 0
Українські військові взяли у полон бойовика на Світлодарському напрямку
Сьогодні, 01:28
 0
З'явилось відео виступу юної волинянки, яка пройшла на «Голос країни»
Сьогодні, 00:33
 0
18 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Громада села на Волині виходить з Московського патріархату
17 лютий, 23:22
 0
Медіа
відео
1/8