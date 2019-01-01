Українські військові взяли у полон бойовика на Світлодарському напрямку





Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил, - пише



У неділю, 17 лютого, диверсійно-розвідувальна група бойовиків здійснила спробу виходу, щоб атакувати позиції одного з українських батальйонів.



"Добре організована служба українських захисників на спостережних пунктах дала можливість завчасно викрити ворожі наміри", – йдеться у повідомленні.



Українські військові відбили напад бойовиків, а одного з окупантів взяли у полон. Наразі полоненого допитують співробітники відповідних підрозділів Об'єднаних сил.



До слова, у неділю, 17 лютого, російські окупаційні війська шість разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. При цьому п'ять разів обстріли відбувалися із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

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