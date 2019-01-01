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Сьогодні – п'ята річниця розстрілів на Майдані

Сьогодні – п'ята річниця розстрілів на Майдані
В Україні сьогодні, 18 лютого, вшановують річницю розстрілів на Майдані Незалежності - найтрагічніший етап Революції Гідності.

18-20 лютого 2014 року в центрі Києва загинули понад 100 громадян, названих "Небесною сотнею". Вони були розстріляні під час запеклих протестів проти тодішнього президента Віктора Януковича, - пише Корреспондент.

Це протистояння стало завершальним етапом Революції Гідності. Результатом подій стало усунення 22 лютого Верховною Радою від обов'язків президента України Віктора Януковича і призначення дострокових президентських виборів на 25 травня 2014 року.

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Як повідомлялося, в ГПУ відзвітували про розслідування справ Майдану. Більшість із 4700 злочинів, які були скоєні проти активістів Майдану, розкриті. Підозру повідомили 442 особам. Стосовно 279 осіб обвинувальні акти направлено до суду.

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Теги: Революція Гідності, річниця
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