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Автотроща на Клима Савура у Луцьку: водій був п'яним. ФОТО

Автотроща на Клима Савура у Луцьку: водій був п'яним. ФОТО
У Луцьку водій Opel не впорався з керуванням та наїхав на металевий паркан, електроопору і пошкодив гаражну споруду.

Нагадаємо, що інцидент трапився учора, близько 22 години, по вулиці Клима Савура, - інформує патрульна поліція Волині.

Патрульні встановили, що автомобілем керував 32-річний громадянин, він пройшов перевірку на стані сп’яніння – 0,62 проміле. Разом з ним в автомобілі перебувало 2 пасажирки – ніхто в ДТП не постраждав.


На винуватця оформили 3 протоколи, які спрямують в суд. Автомобіль евакуювали.

Автотроща на Клима Савура у Луцьку: водій був п'яним. ФОТО
Автотроща на Клима Савура у Луцьку: водій був п'яним. ФОТО
Автотроща на Клима Савура у Луцьку: водій був п'яним. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк
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