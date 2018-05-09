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У Луцьку п’яний водій втікав від поліції. ФОТО

У Луцьку п’яний водій втікав від поліції. ФОТО
Учора, 17 лютого, патрульні виявили нетверезого водія на вулиці Данила Галицького.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.

Інформують, що чоловік намагався чинити опір інспекторам та хотів утекти, однак його наздогнали і затримали за допомогою спецзасобів. На місці провели огляд на стан сп’яніння – 1,86 проміле. На винуватця оформили постанову і протокол.

Окрім того, двох нетверезих водіїв зупинили патрульні і на посту у селі Вишнів. Один з них мав 2,74 проміле алкоголю, інший від проходження перевірки відмовився, тож обоє отримали відповідні протоколи.

У Луцьку п’яний водій втікав від поліції. ФОТО
У Луцьку п’яний водій втікав від поліції. ФОТО
У Луцьку п’яний водій втікав від поліції. ФОТО
У Луцьку п’яний водій втікав від поліції. ФОТО



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Теги: патрульні, алкоголь, Луцьк
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