У Луцьку п’яний водій втікав від поліції. ФОТО
Сьогодні, 09:52
Учора, 17 лютого, патрульні виявили нетверезого водія на вулиці Данила Галицького.
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.
Інформують, що чоловік намагався чинити опір інспекторам та хотів утекти, однак його наздогнали і затримали за допомогою спецзасобів. На місці провели огляд на стан сп’яніння – 1,86 проміле. На винуватця оформили постанову і протокол.
Окрім того, двох нетверезих водіїв зупинили патрульні і на посту у селі Вишнів. Один з них мав 2,74 проміле алкоголю, інший від проходження перевірки відмовився, тож обоє отримали відповідні протоколи.
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Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.
Інформують, що чоловік намагався чинити опір інспекторам та хотів утекти, однак його наздогнали і затримали за допомогою спецзасобів. На місці провели огляд на стан сп’яніння – 1,86 проміле. На винуватця оформили постанову і протокол.
Окрім того, двох нетверезих водіїв зупинили патрульні і на посту у селі Вишнів. Один з них мав 2,74 проміле алкоголю, інший від проходження перевірки відмовився, тож обоє отримали відповідні протоколи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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