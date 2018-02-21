Проспала зупинку і добрела до України: луцькі прикордонники спіймали білоруску-порушницю
Сьогодні, 10:09
Цими вихідними прикордонники відділу «Тур» Луцького загону затримали громадянку Республіки Білорусь, яка порушила державний кордон кордону.
Про це інформує прес-служба Луцького прикордонного загону.
За словами самої порушниці, вона мала намір відвідати свою знайому, яка проживає в селі Малорита Республіки Білорусь.
Їдучи електропотягом «Кобрин–Сушитниця», жінка проспала станцію в населеному пункті «Малорита» і, зійшовши з потяга, вона вирішила повернутися до неї пішки.
Проте, втративши орієнтування на місцевості громадянка Білорусі пішла не в тому напрямку і в районі залізничної колії перетнула ДК з Респубілки Білорусь в Україну, де і була затримана прикордонним нарядом відділу «Тур».
За порушення законодавства України з прикордонних питань порушницю притягнули до адміністративної відповідальності за 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення
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Про це інформує прес-служба Луцького прикордонного загону.
За словами самої порушниці, вона мала намір відвідати свою знайому, яка проживає в селі Малорита Республіки Білорусь.
Їдучи електропотягом «Кобрин–Сушитниця», жінка проспала станцію в населеному пункті «Малорита» і, зійшовши з потяга, вона вирішила повернутися до неї пішки.
Проте, втративши орієнтування на місцевості громадянка Білорусі пішла не в тому напрямку і в районі залізничної колії перетнула ДК з Респубілки Білорусь в Україну, де і була затримана прикордонним нарядом відділу «Тур».
За порушення законодавства України з прикордонних питань порушницю притягнули до адміністративної відповідальності за 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення
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