На Миколаївщині підлітку вибухом відірвало руку
Сьогодні, 10:13
У місті Баштанка Миколаївської області підліток залишився без кисті в результаті вибуху бойового патрона.
Про це УНН розповіли у правоохоронних органах.
Попередньо відомо, що 12-річний хлопець взяв патрон у свого знайомого. Вдома він вирішив розібрати патрон викруткою і той вибухнув.
Постраждалого від вибуху хлопця госпіталізували до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Наразі поліція розпочала досудове розслідування. Зокрема з’ясовується, як патрон потрапив до підлітка.
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Про це УНН розповіли у правоохоронних органах.
Попередньо відомо, що 12-річний хлопець взяв патрон у свого знайомого. Вдома він вирішив розібрати патрон викруткою і той вибухнув.
Постраждалого від вибуху хлопця госпіталізували до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Наразі поліція розпочала досудове розслідування. Зокрема з’ясовується, як патрон потрапив до підлітка.
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