На Миколаївщині підлітку вибухом відірвало руку





Про це



Попередньо відомо, що 12-річний хлопець взяв патрон у свого знайомого. Вдома він вирішив розібрати патрон викруткою і той вибухнув.



Постраждалого від вибуху хлопця госпіталізували до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Наразі поліція розпочала досудове розслідування. Зокрема з’ясовується, як патрон потрапив до підлітка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Баштанка Миколаївської області підліток залишився без кисті в результаті вибуху бойового патрона.Про це УНН розповіли у правоохоронних органах.Попередньо відомо, що 12-річний хлопець взяв патрон у свого знайомого. Вдома він вирішив розібрати патрон викруткою і той вибухнув.Постраждалого від вибуху хлопця госпіталізували до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Наразі поліція розпочала досудове розслідування. Зокрема з’ясовується, як патрон потрапив до підлітка.

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