вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Миколаївщині підлітку вибухом відірвало руку

На Миколаївщині підлітку вибухом відірвало руку
У місті Баштанка Миколаївської області підліток залишився без кисті в результаті вибуху бойового патрона.

Про це УНН розповіли у правоохоронних органах.

Попередньо відомо, що 12-річний хлопець взяв патрон у свого знайомого. Вдома він вирішив розібрати патрон викруткою і той вибухнув.

Постраждалого від вибуху хлопця госпіталізували до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Наразі поліція розпочала досудове розслідування. Зокрема з’ясовується, як патрон потрапив до підлітка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: підліток, вибух
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
«Так тяжко, що не можу»: самотня бабуся з Луцька, ледь виживаючи, тримає міні-притулок для собак
Хто представлятиме кандидатів у президенти на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чоловік, якого у селі під Луцьком збив поліцейський, – у вкрай важкому стані
Сьогодні, 10:22
У Ковелі затримали молодика з наркотиками
Сьогодні, 10:17
На Миколаївщині підлітку вибухом відірвало руку
Сьогодні, 10:13
Проспала зупинку і добрела до України: луцькі прикордонники спіймали білоруску-порушницю
Сьогодні, 10:09
У Луцьку п’яний водій втікав від поліції. ФОТО
Сьогодні, 09:52
Схожі новини
У Росії знову вибухнула багатоповерхівка: є жертви. ФОТО У Росії знову вибухнула багатоповерхівка: є жертви. ФОТО
15 лютий, 00:36
На Миколаївщині п’яний чоловік хотів підірвати 10-поверхівку На Миколаївщині п’яний чоловік хотів підірвати 10-поверхівку
14 лютий, 10:40
18-річний юнак травмувався після вибуху електронної сигарети. ВІДЕО 18-річний юнак травмувався після вибуху електронної сигарети. ВІДЕО
04 лютий, 17:28
У Павлограді у хлопця в руках вибухнула електронна сигарета У Павлограді у хлопця в руках вибухнула електронна сигарета
02 лютий, 05:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку три місяці тому зник 25-річний чоловік: просять допомоги
Сьогодні, 11:32
 0
На Волині у власному дворі повісився чоловік
Сьогодні, 11:26
 0
У Луцьку горів житловий будинок
Сьогодні, 11:17
 0
На Волині скидатимуть бомби з літаків і пускатимуть ракети
Сьогодні, 11:12
 0
У селі під Луцьком Volkswagen збив дівчину
Сьогодні, 11:10
 0
Медіа
відео
1/8