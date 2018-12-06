У Ковелі батьки почали активно робити щеплення від кору дітям
Сьогодні, 10:37
На Волині продовжують робити щеплення від кору дітям.
Сьогодні, 18 лютого, під час оперативної наради при міському голові начальник відділу охорони здоров'я Лідія Жолінська повідомила, що у Ковелі активно проводиться вакцинація від кору, - пише ПроКовель.
Впродовж лютого отримали щеплення 450 дітей, з них 422 - шкільного віку. Лише за останній тиждень було вакциновано близько 200 дітей та 33 дорослих.
Лікувальні заклади міста Ковеля забезпечені вакциною проти кору. Наразі є 1727 доз.
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Сьогодні, 18 лютого, під час оперативної наради при міському голові начальник відділу охорони здоров'я Лідія Жолінська повідомила, що у Ковелі активно проводиться вакцинація від кору, - пише ПроКовель.
Впродовж лютого отримали щеплення 450 дітей, з них 422 - шкільного віку. Лише за останній тиждень було вакциновано близько 200 дітей та 33 дорослих.
Лікувальні заклади міста Ковеля забезпечені вакциною проти кору. Наразі є 1727 доз.
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