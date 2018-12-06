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У Ковелі батьки почали активно робити щеплення від кору дітям

У Ковелі батьки почали активно робити щеплення від кору дітям
На Волині продовжують робити щеплення від кору дітям.

Сьогодні, 18 лютого, під час оперативної наради при міському голові начальник відділу охорони здоров'я Лідія Жолінська повідомила, що у Ковелі активно проводиться вакцинація від кору, - пише ПроКовель.

Впродовж лютого отримали щеплення 450 дітей, з них 422 - шкільного віку. Лише за останній тиждень було вакциновано близько 200 дітей та 33 дорослих.

Лікувальні заклади міста Ковеля забезпечені вакциною проти кору. Наразі є 1727 доз.

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Теги: Ковель, кір, вакцини
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