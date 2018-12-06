У Ковелі батьки почали активно робити щеплення від кору дітям





Сьогодні, 18 лютого, під час оперативної наради при міському голові начальник відділу охорони здоров'я Лідія Жолінська повідомила, що у Ковелі активно проводиться вакцинація від кору, - пише



Впродовж лютого отримали щеплення 450 дітей, з них 422 - шкільного віку. Лише за останній тиждень було вакциновано близько 200 дітей та 33 дорослих.



Лікувальні заклади міста Ковеля забезпечені вакциною проти кору. Наразі є 1727 доз.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині продовжують робити щеплення від кору дітям.Сьогодні, 18 лютого, під час оперативної наради при міському голові начальник відділу охорони здоров'яповідомила, що у Ковелі активно проводиться вакцинація від кору, - пише ПроКовель Впродовж лютого отримали щеплення 450 дітей, з них 422 - шкільного віку. Лише за останній тиждень було вакциновано близько 200 дітей та 33 дорослих.Лікувальні заклади міста Ковеля забезпечені вакциною проти кору. Наразі є 1727 доз.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію