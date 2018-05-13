«Ми даруємо емоції»: у Луцьку відбувся перший благодійний «Respect CUP» з футзалу. ФОТО

Організатори заходу (зліва направо): Андрій Новосад, Руслан Корпош та Андрій Ткачук

В обласному центрі Волині відбувся перший благодійний дитячий турнір із футзалу «Respect CUP», головна мета якого – розвивати спорт та дарувати емоції дітям.Фінальні поєдинки та нагородження переможців відбулися у неділю, 17 лютого, на майданчиках Волинського обласного ліцею з посиленою військовою підготовкою імені Героїв Небесної Сотні.Організатори заходу – громадська організація «Футзальний клуб «РЕСПЕКТ» та Всеукраїнська спілка учасників бойових дій в АТО «Побратими України». Допомагала в організації також Асоціація футзалу Волині.Змагалися команди у трьох вікових категоріях: U-7 (2012-2013 рік народження і молодші), U-9 (2010-2011 рік народження і молодші) та U-11 (2008-2009 рік народження і молодші). За словами голови асоціації футзалу Волинської області, обирали дітей саме цих вікових груп, оскільки розуміли, що саме найменшим не вистачає змагань та турнірів. Перш за все, організатори мали на меті подарувати дітям позитивні емоції та надихнути на подальші заняття спортом.«Беруть участь у змаганнях у нас 24 колективи, для змагань організували дітей трьох вікових категорій. Ми вирішили, що треба охопити найменший сектор – U-7, U-9 та U-11. Це діти з 2012 по 2008 рік народження. Вони найменші і для них навіть на українськомму рівні не вистачає змагального процесу як такого, тому сьогодні у нас – аншлаг», – розповів Руслан Корпош.Організатори також додали, що незалежно від результатів змаганння, кожен учасник залишився задоволемим участю у турнірі, оскільки усі діти отримали подарунки та призи. Президент футзального клубу «Респект»зазначає, що клуб вперше організовує такий турнір, проте сподівається, що «Respect CUP» стане подією, на яку з нетерпінням чекатимуть учасники, аби отримати нову порцію позитивних емоцій.«Якщо підійти до майданчика та подивитися на емоції дітей, на їх щасливі обличчя, то стає зрозуміло, для чого ми це організували. Для нас велика честь подарувати дітям таке свято. Слава Богу, що у нас вдалося реалізувати цей проект, діти задоволенні, емоцій маса. Ті, хто виграв, то просто на сьомому небі від щастя. Ті, хто програв, то просто плачуть, тому ми ходимо роздаємо їм цукерки, всіх підтримуємо та втішаємо. Ми так підготувалися, що всі учасники отримали цікаві пам’ятні призи. Медалі отримали 1,2 та 3 місце. Та у категорії U-7, де діткам менше 7 років, то медалі отримали навіть за 4 місце. Аби всі були задоволенні», – розповів Андрій Ткачук.Важливим є і те, що організації заходу посприяла громадська організація «Побратими України», члени якої зуміли допомогти не тільки в організаційних, а й долучилися до вирішення фінансових питань. Як зауважив член ГО «Побратими України» і член правління ГО «Футзалинй клуб «Респект», до лав організації «Побратими України» входять не тільки учасники бойових дій, а й підприємці, тому ГО завжди шукає шляхи, аби долучитися до різноманітних благодійних проектів.«Найважливіше те, що ми зацікавленні у розвитку спорту, у тому, аби підтримувати дітей. Це нам імпонує, тому думаю, що наша співпраця щодо організації таких проектів буде продовжуватися. Головна ідея таких заходів – долучити побільше дітей до спорту та показати, що це не тільки змагальний дух, але і хороші емоції. Кожна дитина отримала подарунок – ми підготували сумки для перезувного кожному учаснику, солодкі подарунки, кожен гравець отримав також календар на згадку про турнір. Ми хочемо зацікавити дітей та відволікти їх від планшетів та телефонів, аби вони брали м’ячик та йшли займатися спортом», – розповів Андрій Новосад.То ж усі команди отримали насправді масу позитивних емоцій та приємних спогадів. Два дні, протягом яких тривали змагання, спортивні майданчики були переповненні від публіки, підтримувати учасників змагань, приходили цілими родинами. Самі ж учасники не стримували емоцій – на змагальному майданчику можна було побачити, як щасливі обличчя переможців, так і сльози поразки.У планах організаторів на весну - вже є і більш масштабні проекти. Задля цього вже заручилися підтримкою керівника Волинського осередку Всеукраїнської спілки учасників бойових дій в АТО «Побратими України»«На весну плануємо організувати ще більш масштабний проект. Його робоча назва «Футзал в регіоні», ми би хотіли залучити до цього процесу якомога більше міст та охопити 16 районів. У нас є активні у змагальному процесі Маневичі, Любомль, Ковель. Хотілося б, щоб і інші регіони взяли участь, думаю, що в тому самому Ратному, Камені-Каширському чи Любешеві теж є діти, які займаютсья футзалом. Хотілося б їх долучити до цього проекту, показати, що навіть у регіонах є такий вид спорту, як футзал, вид спорту, який розвивається динамічно. Такі проекти – це вкладення капіталу у майбутнє. Бо хто знає, але можливо там зараз бігає якась зірочка, яка у подальшому буде зіркою світового масштабу», – сказав він.«Зараз ми даруємо дітям емоції. Коли радилися щодо організації, то вирішили, що хочемо подарувати їм такі емоції, аби кожна дитина, прийшовши додому, сказала: «А коли вже буде наступний «Respect CUP», – зауважив Роман Корпош.