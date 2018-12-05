Під Луцьком продають комерційну нерухомість*

У житловому комплексі «Юпітер», який зводить будівельна компанія «Інвестор», продають два комерційні приміщення.Житловий комплекс знаходиться на межі між Луцьком та селом Липини. У ньому – три чотириповерхові будинки. Всього – 144 квартири. Будинки зводять із дотриманням найсучасніших будівельних норм, зокрема в питаннях енергозбереження та безпеки.Два комерційні приміщення продають у третьому будинку, який планують здати в експлуатацію наприкінці 2019 року.Приміщення – на першому поверсі. Площа кожного з них – 74,58 квадратних метрів. Є окремий санвузол.Ціна на комерційні приміщення – 15 тисяч гривень за квадратний метр.Звертайтесь у відділ продажів за телефоном:096 030 20 10або ж за адресою: