Під Луцьком продають комерційну нерухомість*
Сьогодні, 10:41
У житловому комплексі «Юпітер», який зводить будівельна компанія «Інвестор», продають два комерційні приміщення.
Житловий комплекс знаходиться на межі між Луцьком та селом Липини. У ньому – три чотириповерхові будинки. Всього – 144 квартири. Будинки зводять із дотриманням найсучасніших будівельних норм, зокрема в питаннях енергозбереження та безпеки.
Два комерційні приміщення продають у третьому будинку, який планують здати в експлуатацію наприкінці 2019 року.
Приміщення – на першому поверсі. Площа кожного з них – 74,58 квадратних метрів. Є окремий санвузол.
Ціна на комерційні приміщення – 15 тисяч гривень за квадратний метр.
Звертайтесь у відділ продажів за телефоном:
096 030 20 10
або ж за адресою:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13в
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
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Житловий комплекс знаходиться на межі між Луцьком та селом Липини. У ньому – три чотириповерхові будинки. Всього – 144 квартири. Будинки зводять із дотриманням найсучасніших будівельних норм, зокрема в питаннях енергозбереження та безпеки.
Два комерційні приміщення продають у третьому будинку, який планують здати в експлуатацію наприкінці 2019 року.
Приміщення – на першому поверсі. Площа кожного з них – 74,58 квадратних метрів. Є окремий санвузол.
Ціна на комерційні приміщення – 15 тисяч гривень за квадратний метр.
Звертайтесь у відділ продажів за телефоном:
096 030 20 10
або ж за адресою:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13в
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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