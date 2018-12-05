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Під Луцьком продають комерційну нерухомість*

Під Луцьком продають комерційну нерухомість*
У житловому комплексі «Юпітер», який зводить будівельна компанія «Інвестор», продають два комерційні приміщення.

Житловий комплекс знаходиться на межі між Луцьком та селом Липини. У ньому – три чотириповерхові будинки. Всього – 144 квартири. Будинки зводять із дотриманням найсучасніших будівельних норм, зокрема в питаннях енергозбереження та безпеки.

Два комерційні приміщення продають у третьому будинку, який планують здати в експлуатацію наприкінці 2019 року.

Приміщення – на першому поверсі. Площа кожного з них – 74,58 квадратних метрів. Є окремий санвузол.

Ціна на комерційні приміщення – 15 тисяч гривень за квадратний метр.

Під Луцьком продають комерційну нерухомість*


Звертайтесь у відділ продажів за телефоном:

096 030 20 10

або ж за адресою:

м. Луцьк, вул. Коперника, 13в

Facebook: facebook.com/investorlutsk/

Instagram: bud.investor


Під Луцьком продають комерційну нерухомість*
Під Луцьком продають комерційну нерухомість*

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Теги: Інвестор, Юпітер, Луцьк, комерційні приміщення
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