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Лучан запрошують на перегляд фільму про Небесну Сотню

Лучан запрошують на перегляд фільму про Небесну Сотню
Лучан запрошують на перегляд документального фільму «Зима, що нас змінила. Небесна сотня».

Захід відбудеться 19 лютого о 16:30 у Палаці культури міста Луцька, - йдеться на сайті Луцької міської ради.

Довідково: «Небесна сотня» – це стрічка з циклу документальних фільмів «Зима, що нас змінила» про події, які відбувалися на Євромайдані під час Революції гідності та справжніх героїв, які поклали душу й тіло за свободу й неньку Україну.


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Теги: фільм
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