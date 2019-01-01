Лучан запрошують на перегляд фільму про Небесну Сотню





Захід відбудеться 19 лютого о 16:30 у Палаці культури міста Луцька, - йдеться на сайті Луцької міської ради.



Довідково: «Небесна сотня» – це стрічка з циклу документальних фільмів «Зима, що нас змінила» про події, які відбувалися на Євромайдані під час Революції гідності та справжніх героїв, які поклали душу й тіло за свободу й неньку Україну.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучан запрошують на перегляд документального фільму «Зима, що нас змінила. Небесна сотня».Захід відбудеться 19 лютого о 16:30 у Палаці культури міста Луцька, - йдеться на сайті Луцької міської ради.Довідково: «Небесна сотня» – це стрічка з циклу документальних фільмів «Зима, що нас змінила» про події, які відбувалися на Євромайдані під час Революції гідності та справжніх героїв, які поклали душу й тіло за свободу й неньку Україну.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію