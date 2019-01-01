Лучан запрошують на перегляд фільму про Небесну Сотню
Сьогодні, 18:50
Лучан запрошують на перегляд документального фільму «Зима, що нас змінила. Небесна сотня».
Захід відбудеться 19 лютого о 16:30 у Палаці культури міста Луцька, - йдеться на сайті Луцької міської ради.
Довідково: «Небесна сотня» – це стрічка з циклу документальних фільмів «Зима, що нас змінила» про події, які відбувалися на Євромайдані під час Революції гідності та справжніх героїв, які поклали душу й тіло за свободу й неньку Україну.
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Захід відбудеться 19 лютого о 16:30 у Палаці культури міста Луцька, - йдеться на сайті Луцької міської ради.
Довідково: «Небесна сотня» – це стрічка з циклу документальних фільмів «Зима, що нас змінила» про події, які відбувалися на Євромайдані під час Революції гідності та справжніх героїв, які поклали душу й тіло за свободу й неньку Україну.
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