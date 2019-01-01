У центрі Луцька вибухотехніки оглядали підозрілий предмет. ВІДЕО





Про це стало відомо 18 лютого приблизно о 9-ій ранку. На місце приїхали вибухотехніки, пожежні і патрульні поліцейські, - йдеться у сюжеті



"Оглянули місце на яке було повідомлення, і не підтвердилось повідомлення про підозрілий предмет... Це бруківка обмотана бумагою", - розповів співробітник вибухотехнічної служби Віктор Масюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку виявили підозрілий предмет на Театральному майдані.Про це стало відомо 18 лютого приблизно о 9-ій ранку. На місце приїхали вибухотехніки, пожежні і патрульні поліцейські, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині "Оглянули місце на яке було повідомлення, і не підтвердилось повідомлення про підозрілий предмет... Це бруківка обмотана бумагою", - розповів співробітник вибухотехнічної служби

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