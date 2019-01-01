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У центрі Луцька вибухотехніки оглядали підозрілий предмет. ВІДЕО

У центрі Луцька вибухотехніки оглядали підозрілий предмет. ВІДЕО
У Луцьку виявили підозрілий предмет на Театральному майдані.

Про це стало відомо 18 лютого приблизно о 9-ій ранку. На місце приїхали вибухотехніки, пожежні і патрульні поліцейські, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

"Оглянули місце на яке було повідомлення, і не підтвердилось повідомлення про підозрілий предмет... Це бруківка обмотана бумагою", - розповів співробітник вибухотехнічної служби Віктор Масюк.


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Теги: підозрілий предмет, Луцьк
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