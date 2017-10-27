У селі під Луцьком Volkswagen збив дівчину





Автопригода трапилася сьогодні, 18 лютого, близько 10 години, - пишуть



Зі слів очевидців інциденту, постраждала лежала на проїжджій частині поміж двома пішоходними переходами. Водій транспортного засобу місце автопригоди не полишав, а викликав швидку та поліцію.



Ймовірно, постраждала намагалась перейти дорогу на пішохідному переході.



Наразі на місці аварії – карета швидкої допомоги. Про стан постраждалої поки не говорять. Відомо лише, що остання перебувала без свідомості.

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