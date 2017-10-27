У селі під Луцьком Volkswagen збив дівчину
Сьогодні, 11:10
У селі Гірка Полонка поблизу магазину «Транзит» трапилась ДТП. Автомобіль марки Volkswagen Jetta, рухаючись у напрямку Луцька зі сторони Львова, збив дівчину.
Автопригода трапилася сьогодні, 18 лютого, близько 10 години, - пишуть Волинські новини.
Зі слів очевидців інциденту, постраждала лежала на проїжджій частині поміж двома пішоходними переходами. Водій транспортного засобу місце автопригоди не полишав, а викликав швидку та поліцію.
Ймовірно, постраждала намагалась перейти дорогу на пішохідному переході.
Наразі на місці аварії – карета швидкої допомоги. Про стан постраждалої поки не говорять. Відомо лише, що остання перебувала без свідомості.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Автопригода трапилася сьогодні, 18 лютого, близько 10 години, - пишуть Волинські новини.
Зі слів очевидців інциденту, постраждала лежала на проїжджій частині поміж двома пішоходними переходами. Водій транспортного засобу місце автопригоди не полишав, а викликав швидку та поліцію.
Ймовірно, постраждала намагалась перейти дорогу на пішохідному переході.
Наразі на місці аварії – карета швидкої допомоги. Про стан постраждалої поки не говорять. Відомо лише, що остання перебувала без свідомості.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку горів житловий будинок
Сьогодні, 11:17
На Волині скидатимуть бомби з літаків і пускатимуть ракети
Сьогодні, 11:12
У селі під Луцьком Volkswagen збив дівчину
Сьогодні, 11:10
У центрі Луцька вибухотехніки оглядали підозрілий предмет. ВІДЕО
Сьогодні, 11:04
Під Луцьком продають комерційну нерухомість*
Сьогодні, 10:41