У Луцьку горів житловий будинок
Сьогодні, 11:17
У Луцьку на вулиці Нахімова горів цегляний житловий будинок.
Пожежа сталась о 20:20. На місці події працювали пожежники, які о 20:40 погасили загорання, - інформує ДСНС України у Волинській області.
Ймовірно, пожежа трапилася через коротке замикання електромережі.
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Пожежа сталась о 20:20. На місці події працювали пожежники, які о 20:40 погасили загорання, - інформує ДСНС України у Волинській області.
Ймовірно, пожежа трапилася через коротке замикання електромережі.
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