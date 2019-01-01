У Луцьку горів житловий будинок





Пожежа сталась о 20:20. На місці події працювали пожежники, які о 20:40 погасили загорання, - інформує ДСНС України у Волинській області.



Ймовірно, пожежа трапилася через коротке замикання електромережі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Нахімова горів цегляний житловий будинок.Пожежа сталась о 20:20. На місці події працювали пожежники, які о 20:40 погасили загорання, - інформує ДСНС України у Волинській області.Ймовірно, пожежа трапилася через коротке замикання електромережі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію