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У Луцьку горів житловий будинок

У Луцьку горів житловий будинок
У Луцьку на вулиці Нахімова горів цегляний житловий будинок.

Пожежа сталась о 20:20. На місці події працювали пожежники, які о 20:40 погасили загорання, - інформує ДСНС України у Волинській області.

Ймовірно, пожежа трапилася через коротке замикання електромережі.

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Теги: пожежа, Луцьк
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