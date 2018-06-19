На Волині у власному дворі повісився чоловік
Сьогодні, 11:26
17-го лютого на території власного двору в селі Лудин Устилузької міської ОТГ знайшли повішеним 60-річного чоловіка.
Про це повідомляє БУГ.
У Володимир-Волинському відділі поліції журналістам видання розповіли, що в неділю, близько 13 години, чоловік вчинив суїцид в приміщенні однієї з господарських споруд.
Також додали, що мешканець Лудина зловживав алкогольними напоями.
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Про це повідомляє БУГ.
У Володимир-Волинському відділі поліції журналістам видання розповіли, що в неділю, близько 13 години, чоловік вчинив суїцид в приміщенні однієї з господарських споруд.
Також додали, що мешканець Лудина зловживав алкогольними напоями.
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