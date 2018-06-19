На Волині у власному дворі повісився чоловік





Про це повідомляє



У Володимир-Волинському відділі поліції журналістам видання розповіли, що в неділю, близько 13 години, чоловік вчинив суїцид в приміщенні однієї з господарських споруд.



Також додали, що мешканець Лудина зловживав алкогольними напоями.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 17-го лютого на території власного двору в селі Лудин Устилузької міської ОТГ знайшли повішеним 60-річного чоловіка.Про це повідомляє БУГ У Володимир-Волинському відділі поліції журналістам видання розповіли, що в неділю, близько 13 години, чоловік вчинив суїцид в приміщенні однієї з господарських споруд.Також додали, що мешканець Лудина зловживав алкогольними напоями.

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