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На Волині у власному дворі повісився чоловік

На Волині у власному дворі повісився чоловік
17-го лютого на території власного двору в селі Лудин Устилузької міської ОТГ знайшли повішеним 60-річного чоловіка.

Про це повідомляє БУГ.

У Володимир-Волинському відділі поліції журналістам видання розповіли, що в неділю, близько 13 години, чоловік вчинив суїцид в приміщенні однієї з господарських споруд.

Також додали, що мешканець Лудина зловживав алкогольними напоями.

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Теги: Лудин, суїцид, Волинь
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