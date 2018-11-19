У Луцьку три місяці тому зник 25-річний чоловік: просять допомоги
Сьогодні, 11:32
Поліція Волині розслідує кримінальне провадження відкрите за фактом безвісти зникнення Катюха Роман Павлович, 11.02.1994 року народження, який проживав у Луцьку.
Про це інформує сектор комунікації поліції Волині.
За інформацією правоохоронців, чоловік - уродженець села Острожець, Млинівського району Рівненської області.
Під час досудового слідства встановили, що він проживав у Луцьку. У середині листопада 2018 року він вийшов із дому та дотепер його місцезнаходження невідоме.
Поліція просить громадян повідомити будь-яку інформацію, що стосується розшукуваного чоловіка, до поліції за адресою: м. Луцьк, вул. Грибоєдова, 2 або м. Луцьк, вул. Винниченка,11. Контактні номери телефонів: (095) 884-56-57 або на екстрену лінію «102».
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Про це інформує сектор комунікації поліції Волині.
За інформацією правоохоронців, чоловік - уродженець села Острожець, Млинівського району Рівненської області.
Під час досудового слідства встановили, що він проживав у Луцьку. У середині листопада 2018 року він вийшов із дому та дотепер його місцезнаходження невідоме.
Поліція просить громадян повідомити будь-яку інформацію, що стосується розшукуваного чоловіка, до поліції за адресою: м. Луцьк, вул. Грибоєдова, 2 або м. Луцьк, вул. Винниченка,11. Контактні номери телефонів: (095) 884-56-57 або на екстрену лінію «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Фото змініть він доволі мужніше виглядає
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