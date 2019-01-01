На Волині спортсмен з інвалідністю змушений тяжко працювати, аби вижити

Стасюків. Голова сім’ї Микола інвалід II групи (ДЦП). Водночас він – учасник та призер чемпіонатів України з легкої атлетики для людей з інвалідністю.



Дружина Миколи Олена кілька років тому отримала серйозну травму і теж є інвалідом першої групи. Крім того родина має троє дітей, які тимчасово проживають віддалено, - пише газета



Не зважаючи ні на що, подружжя намагається не впадати у відчай, хоча Микола й зізнається, що на пенсію, яку виплачує держава, прожити нереально, особливо коли рахунки за комунальні послуги в півтора рази перевищують пенсію.



"Я змушений працювати підсобником на будівництві аби заробити. Ношу відра з цементом на п’ятий поверх, хоча для мене це доволі важко, бо від хвороби у мене покручені руки. За ті кошти, що дає держава, можна прожити максимум тиждень, їх не вистачає ні на продукти, ні на ліки для дружини. Тому наша родина обростає кредитами", – зазначає Микола.



Аби привернути увагу до проблем цієї родини відомий луцький блогер записав відео, в якому Микола Стасюк розповів про життя людей з інвалідністю та їхні щоденні труднощі. Відео миттєво розлетілося мережею, набрало тисячі переглядів та кілька сотень поширень.



Варто зауважити, що звернення зацікавило й аферистів, які всіма відомими способами намагаються отримати доступ до банківської картки, на яку перераховуються кошти для потреби родини Стасюків. Але головне, що відгукнулися й сотні небайдужих людей, які захотіли допомогти Миколі, зокрема, одним із тих, хто відгукнувся на заклик – пастор церкви «Храм Спасителя» Роман Скоць.



"У соціальній мережі я побачив відео з Миколою Стасюком і вирішив допомогти. Придбав деякий спортивний інвентар, демісезонну куртку, брендові кросівки, спортивний костюм, футболки, рюкзак, професійні рукавички для занять спортом, а також одяг для його дружини та інші дрібнички, які можуть полегшити життя цій сім’ї. Моя родина, Церква та українська діаспора в Америці активно надають допомогу тим, хто гостро її потребує. Особливу увагу ми приділяємо постраждалим від війни у прифронтовій зоні. Зараз займаємося зведенням Дому милосердя, де будуть надаватися: первинна допомога, місце для тимчасового проживання. Також сприятимемо тому, аби безхатченки мали можливість повернулися до кращого життя, – зазначив благодійник.



Сам же Микола Стасюк щиро дякує пану Роману та іншим людям за подарунки.



"Я вдячний небайдужим людям, які не дають мені падати духом і підтримують. Свої майбутні спортивні перемоги я присвячуватиму саме їм", – каже Микола.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу Луцька живе неординарна родина. Голова сім’ї Микола інвалід II групи (ДЦП). Водночас він – учасник та призер чемпіонатів України з легкої атлетики для людей з інвалідністю.Дружина Миколи Олена кілька років тому отримала серйозну травму і теж є інвалідом першої групи. Крім того родина має троє дітей, які тимчасово проживають віддалено, - пише газета Вісник. Не зважаючи ні на що, подружжя намагається не впадати у відчай, хоча Микола й зізнається, що на пенсію, яку виплачує держава, прожити нереально, особливо коли рахунки за комунальні послуги в півтора рази перевищують пенсію."Я змушений працювати підсобником на будівництві аби заробити. Ношу відра з цементом на п’ятий поверх, хоча для мене це доволі важко, бо від хвороби у мене покручені руки. За ті кошти, що дає держава, можна прожити максимум тиждень, їх не вистачає ні на продукти, ні на ліки для дружини. Тому наша родина обростає кредитами", – зазначає Микола.Аби привернути увагу до проблем цієї родини відомий луцький блогер записав відео, в якому Микола Стасюк розповів про життя людей з інвалідністю та їхні щоденні труднощі. Відео миттєво розлетілося мережею, набрало тисячі переглядів та кілька сотень поширень.Варто зауважити, що звернення зацікавило й аферистів, які всіма відомими способами намагаються отримати доступ до банківської картки, на яку перераховуються кошти для потреби родини Стасюків. Але головне, що відгукнулися й сотні небайдужих людей, які захотіли допомогти Миколі, зокрема, одним із тих, хто відгукнувся на заклик – пастор церкви «Храм Спасителя»"У соціальній мережі я побачив відео з Миколою Стасюком і вирішив допомогти. Придбав деякий спортивний інвентар, демісезонну куртку, брендові кросівки, спортивний костюм, футболки, рюкзак, професійні рукавички для занять спортом, а також одяг для його дружини та інші дрібнички, які можуть полегшити життя цій сім’ї. Моя родина, Церква та українська діаспора в Америці активно надають допомогу тим, хто гостро її потребує. Особливу увагу ми приділяємо постраждалим від війни у прифронтовій зоні. Зараз займаємося зведенням Дому милосердя, де будуть надаватися: первинна допомога, місце для тимчасового проживання. Також сприятимемо тому, аби безхатченки мали можливість повернулися до кращого життя, – зазначив благодійник.Сам же Микола Стасюк щиро дякує пану Роману та іншим людям за подарунки."Я вдячний небайдужим людям, які не дають мені падати духом і підтримують. Свої майбутні спортивні перемоги я присвячуватиму саме їм", – каже Микола.

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