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У Києві від ускладнень кору померла жінка

У Києві від ускладнень кору померла жінка
У Києві внаслідок ускладнень, зумовлених захворюванням на кір, померла 57-річна жінка. Це – перший випадок смерті від цієї інфекційної хвороби у столиці.

Про це повідомила провідний інфекціоніст України, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медуніверситету ім. Богомольця, заслужений лікар України професор Ольга Голубовська, – пише Укрінформ.

"Днями в Олександрівській лікарні зафіксовано смертельний випадок через кір. Померла 57-річна жінка. Ускладненнями були тяжка пневмонія та підозра на ТЕЛА (тромбоемболію легеневої артерії - ред.). Це - перший випадок в лікарні, і в Києві", - сказала професор Голубовська.

За даними МОЗ, за січень 2019 року в Україні на кір захворіли понад 15 тисяч людей, семеро померли.

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Теги: кір, смерть, хвороба
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