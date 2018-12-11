У Києві від ускладнень кору померла жінка

У Києві внаслідок ускладнень, зумовлених захворюванням на кір, померла 57-річна жінка. Це – перший випадок смерті від цієї інфекційної хвороби у столиці.Про це повідомила провідний інфекціоніст України, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медуніверситету ім. Богомольця, заслужений лікар України професор Ольга Голубовська, – пише Укрінформ."Днями в Олександрівській лікарні зафіксовано смертельний випадок через кір. Померла 57-річна жінка. Ускладненнями були тяжка пневмонія та підозра на ТЕЛА (тромбоемболію легеневої артерії - ред.). Це - перший випадок в лікарні, і в Києві", - сказала професор Голубовська.За даними МОЗ, за січень 2019 року в Україні на кір захворіли понад 15 тисяч людей, семеро померли.