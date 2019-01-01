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У Луцьк приїде відомий журналіст

У Луцьк приїде відомий журналіст
20 лютого 2019 р. о 10.00 в читальній залі факультету історії, політології та національної безпеки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки відбудеться зустріч із Вахтангом Кіпіані – українським істориком, журналістом, публіцистом, головним редактором «Історичної правди», однойменного тележурналу на каналі ZIK, викладачем магістерської програми з журналістики Українського католицького університету у Львові та кафедри PR у Національному університеті «Києво-Могилянська академія», засновником Музею-архіву преси.
Під час заходу історик презентуватиме дві книги. Перша – «Війна двох правд. Поляки та українці у кривавому ХХ столітті» (2017 р.), укладач Вахтанг Кіпіані. Під обкладинкою цієї книжки Ви знайдете факти, результати досліджень і міркувань провідних спеціалістів із проблем українсько-польських відносин.
Друга – «Друга світова. Непридумані історії» (2018 р.), укладач Вахтанг Кіпіані. Це громадсько-політичне видання, що вийшло у серії «Бібліотека “Історичної правди”» у видавництві «Віват».
Модератор зустрічі – представниця Інституту національної пам’яті у Волинській області, кандидат історичних наук Леся Бондарук.
Запрошуємо викладачів, студентів та усіх, хто цікавиться історією.
Місце проведення події: читальний зал, факультет історії, політології та національної безпеки (м. Луцьк, вул. Шопена, 24 (корпус D)).

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