У Луцьку під потягом загинув молодий чоловік





Про це інформує поліція Волині.



Правоохоронці встановили особу загиблого, ним виявився 24-річний житель сусідньої Рівненської області.



Наразі за цим фактом поліція проводить перевірку. Правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.



Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, з відміткою - нещасний випадок.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 18 лютого, вранці на вулиці Дубнівській у Луцьку під колеса вантажного потяга потрапив чоловік. Від отриманих травм він загинув на місці.Про це інформує поліція Волині.Правоохоронці встановили особу загиблого, ним виявився 24-річний житель сусідньої Рівненської області.Наразі за цим фактом поліція проводить перевірку. Правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, з відміткою - нещасний випадок.

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