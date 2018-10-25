У Луцьку під потягом загинув молодий чоловік
Сьогодні, 11:52
Сьогодні, 18 лютого, вранці на вулиці Дубнівській у Луцьку під колеса вантажного потяга потрапив чоловік. Від отриманих травм він загинув на місці.
Про це інформує поліція Волині.
Правоохоронці встановили особу загиблого, ним виявився 24-річний житель сусідньої Рівненської області.
Наразі за цим фактом поліція проводить перевірку. Правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.
Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, з відміткою - нещасний випадок.
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Про це інформує поліція Волині.
Правоохоронці встановили особу загиблого, ним виявився 24-річний житель сусідньої Рівненської області.
Наразі за цим фактом поліція проводить перевірку. Правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.
Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, з відміткою - нещасний випадок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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