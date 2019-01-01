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У Луцьку водійка в дворі будинку наїхала на бабусю: вона – у лікарні

У Луцьку водійка в дворі будинку наїхала на бабусю: вона – у лікарні
Учора, 17 лютого, в дворі одного із багатоквартирних будинків на вулиці Проектувальній в Луцьку під колеса автомобіля Suzuki Grand Vitar потрапила 79-річна бабуся. Через це вона потрапила до лікарні.

Про це інформує сектор комунікації поліції Волині.

Відомо, що кермом транспортного засобу перебувала 65-річна лучанка. Рухаючись заднім ходом, вона допустила наїзд на пішохода, 79-річну місцеву жительку. Її госпіталізували в Луцьку міську клінічну лікарню.

Слідчі Луцького відділу поліції за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу. Триває досудове розслідування.


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Теги: бабуся, аварія, Луцьк
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