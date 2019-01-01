У Луцьку водійка в дворі будинку наїхала на бабусю: вона – у лікарні
Сьогодні, 12:10
Учора, 17 лютого, в дворі одного із багатоквартирних будинків на вулиці Проектувальній в Луцьку під колеса автомобіля Suzuki Grand Vitar потрапила 79-річна бабуся. Через це вона потрапила до лікарні.
Про це інформує сектор комунікації поліції Волині.
Відомо, що кермом транспортного засобу перебувала 65-річна лучанка. Рухаючись заднім ходом, вона допустила наїзд на пішохода, 79-річну місцеву жительку. Її госпіталізували в Луцьку міську клінічну лікарню.
Слідчі Луцького відділу поліції за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу. Триває досудове розслідування.
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Про це інформує сектор комунікації поліції Волині.
Відомо, що кермом транспортного засобу перебувала 65-річна лучанка. Рухаючись заднім ходом, вона допустила наїзд на пішохода, 79-річну місцеву жительку. Її госпіталізували в Луцьку міську клінічну лікарню.
Слідчі Луцького відділу поліції за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу. Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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