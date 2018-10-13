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У «GeneratorCity» – День роллера*

У «GeneratorCity» – День роллера*
Вже традиційно, в понеділок на арені розваг «GeneratorCity» – День роллера.

День для справжніх любителів та фанатів роликів. Катання на роликах всього 30 гривень, а зі своїми – 10 гривень.


Арена розваг чекає на усіх охочих покататись. Розпочніть тиждень активно та весело.

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Теги: розваги, Луцьк
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