У «GeneratorCity» – День роллера*
Сьогодні, 13:11
Вже традиційно, в понеділок на арені розваг «GeneratorCity» – День роллера.
День для справжніх любителів та фанатів роликів. Катання на роликах всього 30 гривень, а зі своїми – 10 гривень.
Арена розваг чекає на усіх охочих покататись. Розпочніть тиждень активно та весело.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
День для справжніх любителів та фанатів роликів. Катання на роликах всього 30 гривень, а зі своїми – 10 гривень.
Арена розваг чекає на усіх охочих покататись. Розпочніть тиждень активно та весело.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині селяни підтримали створення норкової ферми
Сьогодні, 13:58
Молодий волинянин оригінально освідчився коханій на озері
Сьогодні, 13:24
У «GeneratorCity» – День роллера*
Сьогодні, 13:11
«Ми даруємо емоції»: у Луцьку відбувся перший благодійний «Respect CUP» з футзалу. ФОТО
Сьогодні, 12:53