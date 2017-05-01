Сир, сорочки і слухові апарати: недільна контрабанда на «Ягодині». ФОТО

Учора, 17 лютого, в автомобільному пункті пропуску «Ягодин» прикордонники та митники виявили дві спроби прихованого переміщення товарів з Республіки Польща до України.Про це інформує прес-служба Луцького прикордонного загону.Так, під час огляду автомобіля марки «ВАЗ» української реєстрації в салоні під передніми сидіннями та в багажнику під обшивкою виявили понад 70 кілограмів сиру «Gouden Eeuw Brokkel kaas».До того ж, під час огляду автобусу марки «Сетра» в ніші для зберігання інструментів та за сидінням водія виявили 60 незадекларованих сорочок торгової марки «Claudio Campione» та 65 слухових апаратів «Powertone».За цими фактами представники митниці склали протоколи про порушення митних правил.Товару вилучили на загальну суму більше 62 000 грн.