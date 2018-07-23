Нетуристичний Луцьк, або Що ховають під стінами замку Любарта. ФОТО
Сьогодні, 16:12
Покататися на човні на Синевирі, прогулятися на Хрещатику, випити філіжанку кави у Львові, сходити на «Привоз» у Одесі, порозглядати територію Чернівецького національного університету, помилуватися краєвидами Дністровського каньйону…У будь-якому місці туристів завше ваблять його родзинки.
Що ж у мандрівників передусім асоціюється з Луцьком? Звичайно ж, замок Любарта. Однак їхати у місто туристи не вельми поспішають...
У 2018 році Луцький замок відвідали біля 102 тисяч людей, а це удвічі менше, ніж, наприклад, фортецю у Кам’янці-Подільському. Там лише у минулому році побували 250 тисяч мандрівників.
Щоби привабити у Луцьк туристів організовують різноманітні фестивалі і навіть вигадали нічні театралізовані екскурсії «Романтика та містика Лучеська». Але чи рятує це ситуацію? У місті за 2018 рік отримали 265 тисяч гривень туристичного збору. Тоді як у сусідньому Львові ця сума майже у 25 разів більша – 6,5 мільйона гривень.
Інформаційне агентство ВолиньРost побачило іншу, зовісім нетуристичну сторону древнього Лучеська. Брудний Центральний ринок, мову про знесення якого ведуть вже не перший рік, – не єдина неприємність, за котрою доводиться спостерігати у Старому місті. Купи поліетилену, пластик, розмальовані фасади, побите скло, гілля, розвалюхи, недопалки…Усе це «окупувало» територію довкола візитівки Луцька.
Щороку на прибирання «нічийного» сміття витрачають мільйони гривень. Чиновники кажуть, що, на жаль, цю проблему вирішити вкрай складно, адже все залежить від свідомості людей. От і цьогоріч на прибирання витратять 1,5 мільйона гривень.
За словами директора департаменту ЖКГ Юрія Крася, розкидане сміття - проблема усього міста.
«Така ситуація не лише біля замку. Нічого з цим не зробиш, поки ментальність не зміниться. Можливо, коли люди будуть жити краще, будуть наймати авто, наприклад, для вивезення будівельного сміття, а не викидати де заманеться. А зараз така пора, що сніг розтанув і всі ті відходи видно, які десь викидали на землю», - наголосив він.
За два роки луцькі комунальники встановили приблизно три сотні сміттєвих урн, проте і це не допомогло.
«Я завжди кажу: чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять», - додав Крась.
Передрук заборонено.
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Що ж у мандрівників передусім асоціюється з Луцьком? Звичайно ж, замок Любарта. Однак їхати у місто туристи не вельми поспішають...
У 2018 році Луцький замок відвідали біля 102 тисяч людей, а це удвічі менше, ніж, наприклад, фортецю у Кам’янці-Подільському. Там лише у минулому році побували 250 тисяч мандрівників.
Щоби привабити у Луцьк туристів організовують різноманітні фестивалі і навіть вигадали нічні театралізовані екскурсії «Романтика та містика Лучеська». Але чи рятує це ситуацію? У місті за 2018 рік отримали 265 тисяч гривень туристичного збору. Тоді як у сусідньому Львові ця сума майже у 25 разів більша – 6,5 мільйона гривень.
Інформаційне агентство ВолиньРost побачило іншу, зовісім нетуристичну сторону древнього Лучеська. Брудний Центральний ринок, мову про знесення якого ведуть вже не перший рік, – не єдина неприємність, за котрою доводиться спостерігати у Старому місті. Купи поліетилену, пластик, розмальовані фасади, побите скло, гілля, розвалюхи, недопалки…Усе це «окупувало» територію довкола візитівки Луцька.
Щороку на прибирання «нічийного» сміття витрачають мільйони гривень. Чиновники кажуть, що, на жаль, цю проблему вирішити вкрай складно, адже все залежить від свідомості людей. От і цьогоріч на прибирання витратять 1,5 мільйона гривень.
За словами директора департаменту ЖКГ Юрія Крася, розкидане сміття - проблема усього міста.
«Така ситуація не лише біля замку. Нічого з цим не зробиш, поки ментальність не зміниться. Можливо, коли люди будуть жити краще, будуть наймати авто, наприклад, для вивезення будівельного сміття, а не викидати де заманеться. А зараз така пора, що сніг розтанув і всі ті відходи видно, які десь викидали на землю», - наголосив він.
За два роки луцькі комунальники встановили приблизно три сотні сміттєвих урн, проте і це не допомогло.
«Я завжди кажу: чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять», - додав Крась.
Передрук заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 8
Весна покаже хто де #рав з поліщуків.
запаскуджене довкілля, загаджені недоророслями фасади, нескінченне сміття - це так харизматично, майже по-гейропськи. Туристичне місто!
Мдаа, фавели відпочивають. Таке враження, що фото міста після якогось глобального апокаліпсису. Одні напіврозвалені будівлі та сміття. А ті паркани в старому місті вже по 20 років стоять.
Питання до комунальників які взагалі не прибирають там, і ще, там би хоч постійно був би патруль поліції як не як велике скупчення людей немісцевих. А тож могли муніципали чергувати там. Хоча те що по документах що в парку вони є а насправді знайти їх там взагалі не реально, дивлячись що там кругом п'ють
такого безладу не було ні при жодному керівництва міста. За часів керування укропу місто стало схоже на вигрібну яму.
засраний луцьк...
Не треба тут політики, за всіх мерів там був бардак, просто як би відповідні органи працювали норм то усе б було норм
ОЙРОПА ПУСКАЙ НЕГРЫ УБИРАЮТ
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