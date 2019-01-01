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Молодий волинянин оригінально освідчився коханій на озері

Молодий волинянин оригінально освідчився коханій на озері
Доволі оригінальний спосіб освідчитися своїй коханій обрав молодий житель Згоран Ігор Грицюк у День святого Валентина.

Напередодні він вирізав із крижаних брил слова “Виходь за мене” та серце і встановив їх просто на льоду місцевого озера. Очевидці розповідають, що молодик працював цілий ранок, не покладаючи рук, - пише Кордон.

Таке “крижане” освідчення підкорило його кохану дівчину Вікторію, яка, звісно ж, погодилася поєднати долю з Ігорем.


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Теги: освідчення, молодик, лід
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