Молодий волинянин оригінально освідчився коханій на озері
Сьогодні, 13:24
Доволі оригінальний спосіб освідчитися своїй коханій обрав молодий житель Згоран Ігор Грицюк у День святого Валентина.
Напередодні він вирізав із крижаних брил слова “Виходь за мене” та серце і встановив їх просто на льоду місцевого озера. Очевидці розповідають, що молодик працював цілий ранок, не покладаючи рук, - пише Кордон.
Таке “крижане” освідчення підкорило його кохану дівчину Вікторію, яка, звісно ж, погодилася поєднати долю з Ігорем.
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Напередодні він вирізав із крижаних брил слова “Виходь за мене” та серце і встановив їх просто на льоду місцевого озера. Очевидці розповідають, що молодик працював цілий ранок, не покладаючи рук, - пише Кордон.
Таке “крижане” освідчення підкорило його кохану дівчину Вікторію, яка, звісно ж, погодилася поєднати долю з Ігорем.
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