Молодий волинянин оригінально освідчився коханій на озері

Ігор Грицюк у День святого Валентина.



Напередодні він вирізав із крижаних брил слова “Виходь за мене” та серце і встановив їх просто на льоду місцевого озера. Очевидці розповідають, що молодик працював цілий ранок, не покладаючи рук, - пише



Таке “крижане” освідчення підкорило його кохану дівчину Вікторію, яка, звісно ж, погодилася поєднати долю з Ігорем.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Доволі оригінальний спосіб освідчитися своїй коханій обрав молодий житель Згорану День святого Валентина.Напередодні він вирізав із крижаних брил слова “Виходь за мене” та серце і встановив їх просто на льоду місцевого озера. Очевидці розповідають, що молодик працював цілий ранок, не покладаючи рук, - пише Кордон Таке “крижане” освідчення підкорило його кохану дівчину, яка, звісно ж, погодилася поєднати долю з Ігорем.

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