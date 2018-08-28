У Луцьку книгарню «Освіта» заборонили продавати





Про це в коментарі інтернет-виданню Оксана Грінченко.



Нагадаємо, приміщення у центрі Луцька, де знаходиться книгарня «Освіта», вирішили продати. Напередодні сесії Луцькради заступник голови Волинської обласної ради Роман Карпюк підписав розпорядження про перенесення луцької книгарні «Освіта» на проспект Перемоги, 14.



Під час пленарного засідання сесії Луцької міської ради у серпні 2018 року 23 депутати проголосували за питання про приватизацію приміщення загальною площею 174,4 квадрати на проспекті Волі, 8 шляхом продажу на аукціоні.



«Освіту» хотіли переселити в будівлю на проспекті Перемоги, де нині розміщений департамент Агропромислового розвитку. Згодом вирішили, що віддадуть частину першого поверху офісної будівлі на Винниченка, 67.



Тоді активістка Анастасія Хмарук на підтримку найстарішої книгарні міста почала збирати підписи. До протесту також долучилися письменники, журналісти і громадські активісти. Тоді, під час наступної сесії міської ради вони звернулися до влади з проханням зберегти «Освіту».



Пізніше прокуратура подала позов на Луцьку міську раду, посилаючись на Указ Президента, де йдеться, що книгарні виселяти з приміщень заборонено.



У четвер, 24 січня, відбулося останнє підготовче засідання Волинського господарського суду із розгляду цього провадження.



Зі слів Оксани Грінченко, у понеділок, 18 лютого, Волинський господарський суд під головуванням судді Віталія Войцюховського вирішив, що відчужувати приміщення книгарні не можна.



Таке рішення прийняли на підставі Закону України «Про посилення захисту майна редакцій засобів масової інформації, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження, творчих спілок» заборонено відчуження приміщень, в яких перебувають книгарні й підприємства книгорозповсюдження, засновниками яких є органи державної влади, місцевого самоврядування, об'єднання громадян, трудові колективи, а також творчі спілки».



Рішення вступить в законну силу через 20 днів у випадку, якщо Луцька міська рада не подасть апеляцію.

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