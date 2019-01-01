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На Волині селяни підтримали створення норкової ферми

На Волині селяни підтримали створення норкової ферми
Учасники громадських слухань проголосували за створення норкової ферми в селі Підгірне Рожищенського району.

Із 117 присутніх на слуханнях підтримали проект 74. Про це видання «Волинь24» повідомив член правління громадської організації «Екодія» Олег Савицький.

«Громада «купилася» на красиві обіцянки, що власник ферми буде вкладати гроші в соціальні проекти в селі, відремонтує клуб та щось подібне. Крім того, людям показали такі собі красиві «потьомкінські дєрєвні». Транслювали проморолик однієї білоруської ферми, де показували бездоганні картинки, але ні слова не сказали про ризики зараження води та інші важливі питання», – повідомив активіст.

За його словами, нідерландський інвестор не планує зупинятися на відкритті однієї ферми і збирається відкрити ще три подібні комплекси. Екологи-активісти будуть порушувати проблему на рівні районної влади та домагатися закриття цих проектів.

Нагадаємо, журналістам вдалося з'ясувати, що ТОВ "Гірсам" отримало дозвіл на будівництво "норкової ферми" в селі Підгірне Рожищенського району. При цьому передбачені законом громадські слухання були проведені неналежно.

Передбачається, що на фермі вирощуватимуть для подальшого отримання хутра від десяти до сорока тисяч особин норки.

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Теги: норкова ферма, Підгірне, Волинь
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Коментарі 2
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Де журналісти побачили дозвіл на будівництво? У реєстрі немає
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А я людей підтримую, а так звані захисники тільки піздять, якщо хотіли то в області є багато і гірших проблем
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