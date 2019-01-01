Юній волинянці, яка сильно постраждала у аварії, потрібні кошти на пластину
Сьогодні, 14:02
Неповнолітня Ірина Герасимчук з Іваничівського району, яка у вересні 2018-го року постраждала в ДТП, перебуває на стаціонарному лікуванні у відділенні анестезіології Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання. Багатодітна родина потребує коштів на її лікування.
Нагадаємо, що після аварії, в якій автомобіль Volkswagen Golf злетів з дороги, Ірину, що перебувала в автівці, госпіталізували з черепно-мозковою травмою, - пише Буг.
Дівчина проживає в селі Соснина Іваничівського району. Після аварії медики не давали Ірині шансів на життя, її фактично витягнули з того світу.
Лікарі зробили дівчині операцію на головному мозку. Ірині встановили діагноз – важка відкрита проникаюча травма, забій головного мозку важкого ступеня, забій-розмножування лівої скроневої частки, стан після оперативного втручання – видалення уламків епідуральної гематоми лівої тім’яно-потиличної ділянки, внтурішньо-шлуночковий крововилив, лівобічна лобно-тім’яна гігрома, забій правої легені, мозкова кома 3-го ступеня.
Зараз рідним постраждалої в аварії потрібно знайти кошти на пластину, яку медики вставлять у голову дівчини, щоб закрити мозок у місці, де були видалені осколки.
Родина просить небайдужих до чужого горя людей відгукнутися та допомогти зібрати необхідну суму. Пластина вартує 29 800 гривень (без операції).
Реквізити для зарахування коштів: 26206500658684 (АТ “Ощадбанк”).
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Нагадаємо, що після аварії, в якій автомобіль Volkswagen Golf злетів з дороги, Ірину, що перебувала в автівці, госпіталізували з черепно-мозковою травмою, - пише Буг.
Дівчина проживає в селі Соснина Іваничівського району. Після аварії медики не давали Ірині шансів на життя, її фактично витягнули з того світу.
Лікарі зробили дівчині операцію на головному мозку. Ірині встановили діагноз – важка відкрита проникаюча травма, забій головного мозку важкого ступеня, забій-розмножування лівої скроневої частки, стан після оперативного втручання – видалення уламків епідуральної гематоми лівої тім’яно-потиличної ділянки, внтурішньо-шлуночковий крововилив, лівобічна лобно-тім’яна гігрома, забій правої легені, мозкова кома 3-го ступеня.
Зараз рідним постраждалої в аварії потрібно знайти кошти на пластину, яку медики вставлять у голову дівчини, щоб закрити мозок у місці, де були видалені осколки.
Родина просить небайдужих до чужого горя людей відгукнутися та допомогти зібрати необхідну суму. Пластина вартує 29 800 гривень (без операції).
Реквізити для зарахування коштів: 26206500658684 (АТ “Ощадбанк”).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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