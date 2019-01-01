На Волині через неправильне використання печі згорів будинок





Про це інформує прес-служба управління ДСНС у Волинській області.



Пожежу ліквідували о 06:34 співробітники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Маневичі та працівники місцевої пожежної команди селища Колки.



За попередніми даними, пожежа трапилася через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі.



Фото ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу, 16 лютого, з самого ранку трапилася пожежа у дерев’яному житловому будинку у селі Загорівка Маневицького району.Про це інформує прес-служба управління ДСНС у Волинській області.Пожежу ліквідували о 06:34 співробітники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Маневичі та працівники місцевої пожежної команди селища Колки.За попередніми даними, пожежа трапилася через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі.

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