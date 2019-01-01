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На Волині через неправильне використання печі згорів будинок

На Волині через неправильне використання печі згорів будинок
У суботу, 16 лютого, з самого ранку трапилася пожежа у дерев’яному житловому будинку у селі Загорівка Маневицького району.

Про це інформує прес-служба управління ДСНС у Волинській області.

Пожежу ліквідували о 06:34 співробітники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Маневичі та працівники місцевої пожежної команди селища Колки.

За попередніми даними, пожежа трапилася через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі.

Фото ілюстративне

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Теги: Загорівка, пожежа, Волинь
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