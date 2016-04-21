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У місті Волині злодії обікрали магазин сумок

У місті Волині злодії обікрали магазин сумок
У Володимирі-Волинському пограбували магазин сумок по вулиці Ковельській. Зловмисники винесли товару на 10 тисяч гривень.

Поліцейські розповіли, що грабіжники проникли в магазин 16-го лютого після 16 години. Невідомі зламали двері та викрали дорожні сумки і барсетки, - пише Буг.

Зловмисники на місці залишив металевий лом. Також правоохоронці вилучили відбитки грабіжників.

Наразі за цим фактом відкрили кримінальне провадження, поліція з’ясовує усі обставини інциденту.

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Теги: злодії, магазин, сумки
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