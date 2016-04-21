У місті Волині злодії обікрали магазин сумок





Поліцейські розповіли, що грабіжники проникли в магазин 16-го лютого після 16 години. Невідомі зламали двері та викрали дорожні сумки і барсетки, - пише



Зловмисники на місці залишив металевий лом. Також правоохоронці вилучили відбитки грабіжників.



Наразі за цим фактом відкрили кримінальне провадження, поліція з’ясовує усі обставини інциденту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському пограбували магазин сумок по вулиці Ковельській. Зловмисники винесли товару на 10 тисяч гривень.Поліцейські розповіли, що грабіжники проникли в магазин 16-го лютого після 16 години. Невідомі зламали двері та викрали дорожні сумки і барсетки, - пише Буг Зловмисники на місці залишив металевий лом. Також правоохоронці вилучили відбитки грабіжників.Наразі за цим фактом відкрили кримінальне провадження, поліція з’ясовує усі обставини інциденту.

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