Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 19 лютого
Сьогодні, 20:00
У вівторок у Волинській області очікують сонячну погоду.
У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Маневичах, Володимир-Волинському, Світязі опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі близько 0…+3 градусів, удень – +5…+10. Вітер південний, південно-східний і південно-західний, 2-5 м/с.
До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ зі снігом.
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У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Маневичах, Володимир-Волинському, Світязі опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі близько 0…+3 градусів, удень – +5…+10. Вітер південний, південно-східний і південно-західний, 2-5 м/с.
До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ зі снігом.
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