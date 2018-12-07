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Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 19 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 19 лютого
У вівторок у Волинській області очікують сонячну погоду.

У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Маневичах, Володимир-Волинському, Світязі опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі близько 0…+3 градусів, удень – +5…+10. Вітер південний, південно-східний і південно-західний, 2-5 м/с.

До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ зі снігом.

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Теги: прогноз, погода, Волинь
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