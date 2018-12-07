Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 19 лютого





У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Маневичах, Володимир-Волинському, Світязі опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі близько 0…+3 градусів, удень – +5…+10. Вітер південний, південно-східний і південно-західний, 2-5 м/с.



До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ зі снігом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок у Волинській області очікують сонячну погоду.У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Маневичах, Володимир-Волинському, Світязі опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі близько 0…+3 градусів, удень – +5…+10. Вітер південний, південно-східний і південно-західний, 2-5 м/с.До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ зі снігом.

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