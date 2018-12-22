вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині власники «євроблях» лишають авто на митних постах

На Волині власники «євроблях» лишають авто на митних постах
Станом на 18 лютого у зонах митного контролю очікують на випуск у вільний обіг 935 автомобілів. Утім, на митниці запевняють, що частково у цьому винні самі власники «євроблях».

Про це інформує прес-служба Волинської митниці ДФС.

Так, за інформацією митниці, інвентаризація виявила що на митних постах є й такі автівки, які уже оформлені, але не вивезені їхніми власниками.

Митні брокери, які опитали своїх підопічних, пояснюють це віддаленим місцем проживання громадян. Адже близько половини з них – мешканці інших регіонів України, які обрали митний пост Луцьк як один із найкомфортніших місць доставки.

Тож Волинська митниця попереджає власників випущених у вільний обіг автомобілів: зона митного контролю не може використовуватись як парковка.

«Ваші посилання на зайнятість за основним місцем роботи не звільняють від відповідальності за порушення режиму зони митного контролю. Крім штрафних санкцій, закликаємо НЕГАЙНО вивезти свої автомобілі, оскільки наповнення ними митних терміналів порушує права інших громадян України, які мають намір, але фізично не можуть розмістити свої авто у зону митного контролю», - йдеться в офіційному повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: митниця, євробляхи, Волинь, черги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
«Так тяжко, що не можу»: самотня бабуся з Луцька, ледь виживаючи, тримає міні-притулок для собак
Хто представлятиме кандидатів у президенти на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У будинку депутата Волиньради прострелили вікно
Сьогодні, 15:18
Футболіст з Волині зробив скандальну заяву про Бандеру у Польщі
Сьогодні, 15:15
На Волині власники «євроблях» лишають авто на митних постах
Сьогодні, 15:03
На «Ягодині» затримали українця, який їхав на авто з підробленим номером кузова
Сьогодні, 14:44
На Волині через неправильне використання печі згорів будинок
Сьогодні, 14:22
Схожі новини
На Волині розмитнюють близько 700 «євроблях» за добу. ВІДЕО На Волині розмитнюють близько 700 «євроблях» за добу. ВІДЕО
05 лютий, 07:40
Волиняни розмитнили більше 6 тисяч «євроблях» Волиняни розмитнили більше 6 тисяч «євроблях»
24 січень, 14:31
Повідомили актуальну інформацію щодо черг на кордоні Волині з Польщею Повідомили актуальну інформацію щодо черг на кордоні Волині з Польщею
22 грудень, 2018, 17:02
На «Устилузі» у волинянина вилучили автодвірники та шкарпетки На «Устилузі» у волинянина вилучили автодвірники та шкарпетки
30 січень, 11:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Покровський розповів, як на Луцьк вплине особа майбутнього Президента України. ВІДЕО
Сьогодні, 16:08
 0
Розбійний напад на Волині: львів’янин з пістолетом і ножем напав на дідуся
Сьогодні, 15:43
 0
Волинянина, який гасав п’яним за кермом, оштрафували і позбавили прав
Сьогодні, 15:30
 0
У Луцьку за останній тиждень на кір захворіло 35 людей
Сьогодні, 15:30
 0
На Волині двоє чоловіків взяли гроші за розмитнення «євроблях» і вкрали автівки
Сьогодні, 15:19
 0
Медіа
відео
1/8