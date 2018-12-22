На Волині власники «євроблях» лишають авто на митних постах

Станом на 18 лютого у зонах митного контролю очікують на випуск у вільний обіг 935 автомобілів. Утім, на митниці запевняють, що частково у цьому винні самі власники «євроблях».Про це інформує прес-служба Волинської митниці ДФС.Так, за інформацією митниці, інвентаризація виявила що на митних постах є й такі автівки, які уже оформлені, але не вивезені їхніми власниками.Митні брокери, які опитали своїх підопічних, пояснюють це віддаленим місцем проживання громадян. Адже близько половини з них – мешканці інших регіонів України, які обрали митний пост Луцьк як один із найкомфортніших місць доставки.Тож Волинська митниця попереджає власників випущених у вільний обіг автомобілів: зона митного контролю не може використовуватись як парковка.«Ваші посилання на зайнятість за основним місцем роботи не звільняють від відповідальності за порушення режиму зони митного контролю. Крім штрафних санкцій, закликаємо НЕГАЙНО вивезти свої автомобілі, оскільки наповнення ними митних терміналів порушує права інших громадян України, які мають намір, але фізично не можуть розмістити свої авто у зону митного контролю», - йдеться в офіційному повідомленні.