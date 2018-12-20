На Волині двоє чоловіків взяли гроші за розмитнення «євроблях» і вкрали автівки





Загалом зловмисники шляхом обману та зловживання довірою ошукали громадян на понад 100 тисяч гривень, повідомляє Любешівське відділення поліції.



Троє жителів району звернулись до відділення поліції й повідомили про те, що двоє чоловіків під приводом розмитнення автомобілів заволоділи грошовими коштами та транспортними засобами.



За усіма фактами шахрайств поліція відкрила кримінальні провадження за ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України. Поліцейські проводять заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень і притягнення зловмисників до відповідальності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Минулого тижня до Любешівського відділення поліції надійшло три повідомлення про шахрайства.Загалом зловмисники шляхом обману та зловживання довірою ошукали громадян на понад 100 тисяч гривень, повідомляє Любешівське відділення поліції.Троє жителів району звернулись до відділення поліції й повідомили про те, що двоє чоловіків під приводом розмитнення автомобілів заволоділи грошовими коштами та транспортними засобами.За усіма фактами шахрайств поліція відкрила кримінальні провадження за ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України. Поліцейські проводять заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень і притягнення зловмисників до відповідальності.

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