У Луцьку за останній тиждень на кір захворіло 35 людей

На Волині за останній тиждень зареєстровано 196 випадків кору, щоденно фіксують від 17 до 30 хворих.Про це пише Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України.За даними МОЗ, за показниками захворюваності на 100 тисяч населення Волинь знаходиться на 7-му місці по Україні (після Рівненської, Львівської, Чернівецької, Вінницької, Хмельницької та Тернопільської областей).захворюваність на кір в Україні за останній тиждень зменшилася на 7%.З початку року в області зареєстровано 1009 випадків кору. Захворюваність реєструється на території усієї області, окрім Шацького району. Продовжують реєструватись спалахи в дитячих організованих колективах, закладах освіти та у побуті.Співвідношення між дорослим та дитячим населенням в структурі захворюваності становить 42% та 58% відповідно. Найстаршому хворому 47 років, наймолодшому – 3 місяці. Захворювання зареєстровано серед 6 працівників закладів торгівлі, медичних працівників та освітян (по 2 особи), працівників сфери обслуговування (6 осіб). Найвищі показники захворюваності серед дітей – у віковій групі до 1 року, оскільки вони не отримали вакцинацію по віку та школярів 10 – 14 років, котрі вчасно не отримали другу дозу КПК.Кількість захворілих, що потребувала стаціонарного лікування зросла за тиждень на 53%, 87 осіб проти 57 попереднього тижня.За останній тиждень найбільше хворих зафіксовано в м. Луцьку (35 осіб), Горохівському районі (29 осіб), Луцькому районі (28 осіб), Іваничівському районі (25 осіб), Ратнівському районі (19 осіб) в інших районах – від 13 до 1.На контролі знаходиться виконання протиепідемічних заходів у 14 діючих спалахах кору: в Горохівському районі (3 спалахи), Рожищенському, Ківерцівському, Луцькому, Іваничівському районах (по 2 спалахи), у Камінь – Каширському, Ратнівському районах та м. Володимир – Волинський (по 1 спалаху). 11 спалахів зафіксовано в навчально-виховних закладах, 2 – в побуті, 1 – на підприємстві.Відповідно до повноважень, лікарями-епідеміологами у всіх осередках проводиться епідеміологічне розслідування, визначення меж спалахів за місцем проживання, навчання та перебування захворілих. Встановлюються особи, котрі були в контакті з хворими, їх стан щепленості та епідеміологічний анамнез щодо кору. Крім того, вивчаються потенційні резервуари інфекції.В січні 2019 року в області проведено 5436 щеплень проти кору, 26% із них – це позапланові щеплення, котрі здійснені за епідемічними показаннями та особам з груп ризику.Специфічного лікування від кору немає. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору – вакцинації. Діти й дорослі, котрі не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.Область забезпечена достатньою кількістю якісної вакцини КПК (проти кору, паротиту та краснухи) виробництва Бельгії та США. Зробити щеплення вакцинами, закупленими державним коштом, можна в закладах охорони здоров’я, що надають первинну допомогу.