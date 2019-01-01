У ресторації «Брама» – вигідні пропозиції*





Баварський сніданок:



Баварська ковбаска з картоплею фрі. Подається зі смаженими яйцями та томатною пастою.



Український сніданок:



Класичний омлет з овочевим салатом.



Вартість сніданків 60 гривень. Обіди пропонують за найвигіднішою ціною – 17 гривень 99 копійок за 100 грам.



Ресторація «Брама» чекає Вас щодня з 9 до 23 години.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Щоденно ресторація «Брама», що у ТРЦ «ПортCity», запрошує на смачні сніданки з 9 до 12 години.Баварська ковбаска з картоплею фрі. Подається зі смаженими яйцями та томатною пастою.Класичний омлет з овочевим салатом.Вартість сніданків 60 гривень. Обіди пропонують за найвигіднішою ціною – 17 гривень 99 копійок за 100 грам.Ресторація «Брама» чекає Вас щодня з 9 до 23 години.

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