У ресторації «Брама» – вигідні пропозиції*
Сьогодні, 19:50
Щоденно ресторація «Брама», що у ТРЦ «ПортCity», запрошує на смачні сніданки з 9 до 12 години.
Баварський сніданок:
Баварська ковбаска з картоплею фрі. Подається зі смаженими яйцями та томатною пастою.
Український сніданок:
Класичний омлет з овочевим салатом.
Вартість сніданків 60 гривень. Обіди пропонують за найвигіднішою ціною – 17 гривень 99 копійок за 100 грам.
Ресторація «Брама» чекає Вас щодня з 9 до 23 години.
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Баварський сніданок:
Баварська ковбаска з картоплею фрі. Подається зі смаженими яйцями та томатною пастою.
Український сніданок:
Класичний омлет з овочевим салатом.
Вартість сніданків 60 гривень. Обіди пропонують за найвигіднішою ціною – 17 гривень 99 копійок за 100 грам.
Ресторація «Брама» чекає Вас щодня з 9 до 23 години.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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