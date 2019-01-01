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У ресторації «Брама» – вигідні пропозиції*

У ресторації «Брама» – вигідні пропозиції*
Щоденно ресторація «Брама», що у ТРЦ «ПортCity», запрошує на смачні сніданки з 9 до 12 години.

Баварський сніданок:

Баварська ковбаска з картоплею фрі. Подається зі смаженими яйцями та томатною пастою.

Український сніданок:

Класичний омлет з овочевим салатом.

Вартість сніданків 60 гривень. Обіди пропонують за найвигіднішою ціною – 17 гривень 99 копійок за 100 грам.

Ресторація «Брама» чекає Вас щодня з 9 до 23 години.

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Теги: Брама, обіди
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