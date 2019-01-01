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Покровський розповів, як на Луцьк вплине особа майбутнього Президента України. ВІДЕО

Покровський розповів, як на Луцьк вплине особа майбутнього Президента України. ВІДЕО
Депутат Луцької міської ради та засновник Громадянського Руху "СВІДОМІ" Андрій Покровський розповів, наскільки особа майбутнього Президента України зможе вплинути на розвиток Луцька.

Про це він сказав у своєму інтерв’ю для "12 Каналу", - пише "Конкурент".

На запитання ведучого Валерія Лазарчука, наскільки розвиток нашого міста залежить від того, хто буде президентом, Андрій Покровський відповів:

"Ще років п’ять-сім тому я сказав би, що це дуже залежить. Тому що в нас не було тотальної децентралізації й адміністративної реформи. І тоді так, президент міг впливати напряму на будь-яке місто, міг впливати на його розвиток".

Депутат зазначив, що за наявності міського голови, який буде перейматися і жити містом, стратегії розвитку Луцька та розширення його меж, на побут лучан зможуть впливати виключно вони самі. А вплив голови держави на обласний центр Волині обмежуватиметься лише питаннями загальнонаціонального характеру.

"Президент впливати на розвиток нашого міста зможе тільки загальнодержавними речами, такими як вектор розвитку нашої держави, зовнішня політика, оборонна політика", – вважає Андрій Покровський.


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Теги: Покровський, Луцьку, Свідомі
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