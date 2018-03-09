Хліб купляють раз на 2 тижні: як живе напівзникле село на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 16:26
Кожного року в Україні зникає близько 18 сіл та селищ міського типу. Усі шанси поповнити невтішну статистику на Волині має вимираюче село Світле Ковельського району.
Про реалії суворого життя у глибинці йдеться у сюжеті t1.ua - Твій портал.
Тут немає ні ФАПу, ні магазину, мобільний зв'язок майже не ловить, а до людських помешкань веде єдина щебенева дорога оточена густим лісом. Нині тут мешкає всього 38 людей. Більшість з них проживає тут від народження.
Найближча аптека за 10 кілометрів. Не набагато менше і до найближчої крамниці.
"Хліб на дві неділі раз беремо...Як хоч так і живеш. Пенсії на одні ліки не хватає. Аби не діти, то й не знаю... Зробили операції навесні, то 40 тисяч пішло, а ніхто й копійки не дав...", - розповідає місцева мешканка села.
Деталі – у сюжеті:
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Про реалії суворого життя у глибинці йдеться у сюжеті t1.ua - Твій портал.
Тут немає ні ФАПу, ні магазину, мобільний зв'язок майже не ловить, а до людських помешкань веде єдина щебенева дорога оточена густим лісом. Нині тут мешкає всього 38 людей. Більшість з них проживає тут від народження.
Найближча аптека за 10 кілометрів. Не набагато менше і до найближчої крамниці.
"Хліб на дві неділі раз беремо...Як хоч так і живеш. Пенсії на одні ліки не хватає. Аби не діти, то й не знаю... Зробили операції навесні, то 40 тисяч пішло, а ніхто й копійки не дав...", - розповідає місцева мешканка села.
Деталі – у сюжеті:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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