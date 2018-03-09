Хліб купляють раз на 2 тижні: як живе напівзникле село на Волині. ВІДЕО





Про реалії суворого життя у глибинці йдеться у сюжеті



Тут немає ні ФАПу, ні магазину, мобільний зв'язок майже не ловить, а до людських помешкань веде єдина щебенева дорога оточена густим лісом. Нині тут мешкає всього 38 людей. Більшість з них проживає тут від народження.



Найближча аптека за 10 кілометрів. Не набагато менше і до найближчої крамниці.



"Хліб на дві неділі раз беремо...Як хоч так і живеш. Пенсії на одні ліки не хватає. Аби не діти, то й не знаю... Зробили операції навесні, то 40 тисяч пішло, а ніхто й копійки не дав...", - розповідає місцева мешканка села.



Деталі – у сюжеті:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кожного року в Україні зникає близько 18 сіл та селищ міського типу. Усі шанси поповнити невтішну статистику на Волині має вимираюче село Світле Ковельського району.Про реалії суворого життя у глибинці йдеться у сюжеті t1.ua - Твій портал Тут немає ні ФАПу, ні магазину, мобільний зв'язок майже не ловить, а до людських помешкань веде єдина щебенева дорога оточена густим лісом. Нині тут мешкає всього 38 людей. Більшість з них проживає тут від народження.Найближча аптека за 10 кілометрів. Не набагато менше і до найближчої крамниці."Хліб на дві неділі раз беремо...Як хоч так і живеш. Пенсії на одні ліки не хватає. Аби не діти, то й не знаю... Зробили операції навесні, то 40 тисяч пішло, а ніхто й копійки не дав...", - розповідає місцева мешканка села.Деталі – у сюжеті:

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