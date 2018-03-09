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Хліб купляють раз на 2 тижні: як живе напівзникле село на Волині. ВІДЕО

Хліб купляють раз на 2 тижні: як живе напівзникле село на Волині. ВІДЕО
Кожного року в Україні зникає близько 18 сіл та селищ міського типу. Усі шанси поповнити невтішну статистику на Волині має вимираюче село Світле Ковельського району.

Про реалії суворого життя у глибинці йдеться у сюжеті t1.ua - Твій портал.

Тут немає ні ФАПу, ні магазину, мобільний зв'язок майже не ловить, а до людських помешкань веде єдина щебенева дорога оточена густим лісом. Нині тут мешкає всього 38 людей. Більшість з них проживає тут від народження.

Найближча аптека за 10 кілометрів. Не набагато менше і до найближчої крамниці.

"Хліб на дві неділі раз беремо...Як хоч так і живеш. Пенсії на одні ліки не хватає. Аби не діти, то й не знаю... Зробили операції навесні, то 40 тисяч пішло, а ніхто й копійки не дав...", - розповідає місцева мешканка села.

Деталі – у сюжеті:


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Теги: Світле, село, проблема
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