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У луцькому «Сіті Парку» львів'янин створив нову експозицію вуличного мистецтва. ФОТО

У луцькому «Сіті Парку» львів'янин створив нову експозицію вуличного мистецтва. ФОТО
Львівський художник Тарас ARM створив композицію в галереї вуличного мистецтва "4/8 Gallery", що знаходиться на території «Сіті Парку».

Презентували її у неділю, 17 лютого, - повідомляє "Конкурент".

Проект має назву "Цикл". Над ним художник плідно працював три дні.

Зауважимо, 4/8 Галерея (4/8 Gallery) – це галерея стріт-арту, збудована в 2017 році за підтримки мецената Андрія Покровського. Вона розташована на території рекреаційного комплексу «Сіті Парку». Автор ідеї та натхненник проекту – стріт-артер Андрій Присяжнюк та Сергій Торбінов.

З його слів, проект львівського художника Тараса ARM будується на понятті циклу, яке відображається в персональній мистецькій практиці митця, також у формальній особливості галереї «4/8 Gallery».

Формат галереї – це мистецький цикл, де покази митців змінюють одна одну. Завершення однієї експозиції переходить в початок нової.

Художник вирішив розвинути ідею циклічності і зобразити її на поверхнях галереї: «Я замикаю галерею в цикл маху пташиного крила, що несе її вперед. Кожна поверхня – це мить. Разом вони – цикл. Цикли складаються в рух вперед. Він може бути лінійним, але колись він таки замкнеться в кінцевій точці, яка буде одночасно новим початком. І знову новий цикл буде частиною нового життєвого циклу смерті та народження…».

У луцькому «Сіті Парку» львів'янин створив нову експозицію вуличного мистецтва. ФОТО
У луцькому «Сіті Парку» львів'янин створив нову експозицію вуличного мистецтва. ФОТО
У луцькому «Сіті Парку» львів'янин створив нову експозицію вуличного мистецтва. ФОТО
У луцькому «Сіті Парку» львів'янин створив нову експозицію вуличного мистецтва. ФОТО
У луцькому «Сіті Парку» львів'янин створив нову експозицію вуличного мистецтва. ФОТО
У луцькому «Сіті Парку» львів'янин створив нову експозицію вуличного мистецтва. ФОТО
У луцькому «Сіті Парку» львів'янин створив нову експозицію вуличного мистецтва. ФОТО
У луцькому «Сіті Парку» львів'янин створив нову експозицію вуличного мистецтва. ФОТО

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Теги: Сіті парк, експозиція, мистецтво
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