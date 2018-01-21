У луцькому «Сіті Парку» львів'янин створив нову експозицію вуличного мистецтва. ФОТО





Презентували її у неділю, 17 лютого, -



Проект має назву "Цикл". Над ним художник плідно працював три дні.



Зауважимо, 4/8 Галерея (4/8 Gallery) – це галерея стріт-арту, збудована в 2017 році за підтримки мецената Андрія Покровського. Вона розташована на території рекреаційного комплексу «Сіті Парку». Автор ідеї та натхненник проекту – стріт-артер Андрій Присяжнюк та Сергій Торбінов.



З його слів, проект львівського художника Тараса ARM будується на понятті циклу, яке відображається в персональній мистецькій практиці митця, також у формальній особливості галереї «4/8 Gallery».



Формат галереї – це мистецький цикл, де покази митців змінюють одна одну. Завершення однієї експозиції переходить в початок нової.



Художник вирішив розвинути ідею циклічності і зобразити її на поверхнях галереї: «Я замикаю галерею в цикл маху пташиного крила, що несе її вперед. Кожна поверхня – це мить. Разом вони – цикл. Цикли складаються в рух вперед. Він може бути лінійним, але колись він таки замкнеться в кінцевій точці, яка буде одночасно новим початком. І знову новий цикл буде частиною нового життєвого циклу смерті та народження…».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Львівський художник Тарас ARM створив композицію в галереї вуличного мистецтва "4/8 Gallery", що знаходиться на території «Сіті Парку».Презентували її у неділю, 17 лютого, - повідомляє "Конкурент".Проект має назву "Цикл". Над ним художник плідно працював три дні.Зауважимо, 4/8 Галерея (4/8 Gallery) – це галерея стріт-арту, збудована в 2017 році за підтримки мецената. Вона розташована на території рекреаційного комплексу «Сіті Парку». Автор ідеї та натхненник проекту – стріт-артертаЗ його слів, проект львівського художника Тараса ARM будується на понятті циклу, яке відображається в персональній мистецькій практиці митця, також у формальній особливості галереї «4/8 Gallery».Формат галереї – це мистецький цикл, де покази митців змінюють одна одну. Завершення однієї експозиції переходить в початок нової.Художник вирішив розвинути ідею циклічності і зобразити її на поверхнях галереї: «Я замикаю галерею в цикл маху пташиного крила, що несе її вперед. Кожна поверхня – це мить. Разом вони – цикл. Цикли складаються в рух вперед. Він може бути лінійним, але колись він таки замкнеться в кінцевій точці, яка буде одночасно новим початком. І знову новий цикл буде частиною нового життєвого циклу смерті та народження…».

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