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Взяли під варту бандитів, які біля Луцька побили охоронця і пограбували фірму

Взяли під варту бандитів, які біля Луцька побили охоронця і пограбували фірму
Бандитів, які увечері 8 січня у селі Рокині побили охоронця однієї з фірм та винесли майно, взяли під варту.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волині.

Відомо, що 23-річний та 29-річний зловмисники побили дерев'яною палицею охоронця території, яка належить місцевому підприємцю, у селі Рованці та відібрали у нього мобільний телефон, завдавши майнової шкоди на суму 1245 грн.

Після цього, відкривши двері металевих контейнерів, відкрито викрали з одного з них побутові прилади та інструменти на суму 10 тис грн.

За результатами проведених правоохоронцями слідчо-оперативних заходів майже через місяць після вчинення злочинів молодиків затримали. Під час обшуку в оселі одного з них знайшли частину викраденого майна.

Зауважимо, що молодший із грабіжників понад два роки перебував у розшуку за вчинення крадіжок на Волині, а старшого правоохоронці понад рік розшукували за вчинення розбоїв на Донеччині.

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Теги: Рокині, грабіж, Волинь
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