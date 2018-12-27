Взяли під варту бандитів, які біля Луцька побили охоронця і пограбували фірму

Бандитів, які, взяли під варту.Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волині.Відомо, що 23-річний та 29-річний зловмисники побили дерев'яною палицею охоронця території, яка належить місцевому підприємцю, у селі Рованці та відібрали у нього мобільний телефон, завдавши майнової шкоди на суму 1245 грн.Після цього, відкривши двері металевих контейнерів, відкрито викрали з одного з них побутові прилади та інструменти на суму 10 тис грн.За результатами проведених правоохоронцями слідчо-оперативних заходів майже через місяць після вчинення злочинів молодиків затримали. Під час обшуку в оселі одного з них знайшли частину викраденого майна.Зауважимо, що молодший із грабіжників понад два роки перебував у розшуку за вчинення крадіжок на Волині, а старшого правоохоронці понад рік розшукували за вчинення розбоїв на Донеччині.