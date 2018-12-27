Взяли під варту бандитів, які біля Луцька побили охоронця і пограбували фірму
Сьогодні, 16:38
Бандитів, які увечері 8 січня у селі Рокині побили охоронця однієї з фірм та винесли майно, взяли під варту.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волині.
Відомо, що 23-річний та 29-річний зловмисники побили дерев'яною палицею охоронця території, яка належить місцевому підприємцю, у селі Рованці та відібрали у нього мобільний телефон, завдавши майнової шкоди на суму 1245 грн.
Після цього, відкривши двері металевих контейнерів, відкрито викрали з одного з них побутові прилади та інструменти на суму 10 тис грн.
За результатами проведених правоохоронцями слідчо-оперативних заходів майже через місяць після вчинення злочинів молодиків затримали. Під час обшуку в оселі одного з них знайшли частину викраденого майна.
Зауважимо, що молодший із грабіжників понад два роки перебував у розшуку за вчинення крадіжок на Волині, а старшого правоохоронці понад рік розшукували за вчинення розбоїв на Донеччині.
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Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волині.
Відомо, що 23-річний та 29-річний зловмисники побили дерев'яною палицею охоронця території, яка належить місцевому підприємцю, у селі Рованці та відібрали у нього мобільний телефон, завдавши майнової шкоди на суму 1245 грн.
Після цього, відкривши двері металевих контейнерів, відкрито викрали з одного з них побутові прилади та інструменти на суму 10 тис грн.
За результатами проведених правоохоронцями слідчо-оперативних заходів майже через місяць після вчинення злочинів молодиків затримали. Під час обшуку в оселі одного з них знайшли частину викраденого майна.
Зауважимо, що молодший із грабіжників понад два роки перебував у розшуку за вчинення крадіжок на Волині, а старшого правоохоронці понад рік розшукували за вчинення розбоїв на Донеччині.
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