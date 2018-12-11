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У «Промені» відбудеться презентація виставки Павла Варварика*

У «Промені» відбудеться презентація виставки Павла Варварика*
У розважальному центрі «Промінь» відбудеться презентація виставки «Кольорова емоція» талановитого художника Варварика Павла.

Захід пройде 22 лютого о 17:00 в арт-просторі «Коридор».

Стиль у якому пише художник називається «емоційний романтизм» або «ретро-романтизм».

«В основному я пишу тільки свої авторські картини, яких вже були написано не один десяток за цей час. Головним моїм критерієм творчості є те, що картина художника повинна нести емоції, змушувати людину зупинятися біля картини, торкатися певних струн душі. Якщо це відбудеться, то мета досягається, тому що глядач може пробачити недосконалість техніки, але він не пробачить, якщо картина «мертва». Зображення і сюжети, які є в моїх картинах, це люди і те, що пов'язано з людським життям, з ситуаціями, які відбуваються в нашому повсякденному житті. Ну, окремо можна виділити образ жінки, образ красивої сучасної жінки. Тому що я, як художник і як людина, вважаю, що цей образ завжди надихав художників на роботу, це те, що дає сили, приваблює і закохує художників протягом багатьох століть. Часто жіночі образи написані від реальних людей, від реальних жінок, але буває, що це просто політ фантазії, і будь-який уявний образ, що з'явився в моїй голові. Але вкрай важливо щоб картина, історія, несли емоцію, яку я вкладаю в цей образ» – розповідає художник.


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Теги: Промінь, виставка
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