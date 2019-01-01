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У «Промені» відбудеться вечір настільних ігор*

У «Промені» відбудеться вечір настільних ігор*
У розважальному центрі «Промінь» вже втретє відбудеться вечір настільних ігор від Молодіжного центру Волині.

Захід проходитиме 26 лютого з 17:00 у Grand Central, що знаходиться на 4-му поверсі закладу

До гри можуть приєднатись всі охочі. Але організатори закликають зареєструватись завчасно, щоб всі орієнтувались на кількість учасників за для оптимізації часу та самих ігор.

Цього разу учасники разом з організаторами гратимуть такі ігри: каркасон, монополію та гру престолів.

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Теги: Промінь, ігри
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