У «Промені» відбудеться вечір настільних ігор*

У розважальному центрі «Промінь» вже втретє відбудеться вечір настільних ігор від Молодіжного центру Волині.Захід проходитиме 26 лютого з 17:00 у Grand Central, що знаходиться на 4-му поверсі закладуДо гри можуть приєднатись всі охочі. Але організатори закликають зареєструватись завчасно, щоб всі орієнтувались на кількість учасників за для оптимізації часу та самих ігор.Цього разу учасники разом з організаторами гратимуть такі ігри: каркасон, монополію та гру престолів.