У «Промені» відбудеться вечір настільних ігор*
Сьогодні, 20:14
У розважальному центрі «Промінь» вже втретє відбудеться вечір настільних ігор від Молодіжного центру Волині.
Захід проходитиме 26 лютого з 17:00 у Grand Central, що знаходиться на 4-му поверсі закладу
До гри можуть приєднатись всі охочі. Але організатори закликають зареєструватись завчасно, щоб всі орієнтувались на кількість учасників за для оптимізації часу та самих ігор.
Цього разу учасники разом з організаторами гратимуть такі ігри: каркасон, монополію та гру престолів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Захід проходитиме 26 лютого з 17:00 у Grand Central, що знаходиться на 4-му поверсі закладу
До гри можуть приєднатись всі охочі. Але організатори закликають зареєструватись завчасно, щоб всі орієнтувались на кількість учасників за для оптимізації часу та самих ігор.
Цього разу учасники разом з організаторами гратимуть такі ігри: каркасон, монополію та гру престолів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У «Промені» відбудеться вечір настільних ігор*
Сьогодні, 20:14
На Волині тестують нове обладнання для ремонту доріг. ФОТО
Сьогодні, 20:02