Телеведучий Олександр Педан влаштував тренінг для луцьких вчителів. ФОТО

Спортивний рух відомого шоумена та ведучого Олександра Педана “JuniorZ” проводить в Україні тренінги з нових видів спорту для вчителів фізичної культури.Його метою є теоретичне та практичне ознайомлення педагогічного складу, школярів та їхніх батьків з варіативними модулями фізкультури, впровадження нових видів спорту у шкільну програму, - повідомили у луцькій мерії.І от 18 лютого у загальноосвітній школі № 23 міста Луцька відбувся тренінг для педагогів нашого краю.Участь у заході взяли луцькі владці, начальник управління освітиРозпочинаючи захід, організатор спортивного руху “JuniorZ”зауважив, що це єдиний проект, що популяризує та розвиває спорт для підлітків.Покоління Z – це діти, народжені після 2000 року в розквіт цифрової епохи. Сьогодні підлітки не можуть уявити життя без інтернету, смартфонів та інших гаджетів. Однак, у великій "цифровій" обізнаності дітей є також негативні риси, які обумовлюються зниженням зацікавленості підлітків до спорту.JuniorZ направлений на залучення молодого покоління до активного способу життя та виховання нової епохи спортивно-активних людей.Олександр Педан наголосив, що головним їхнім завданням є популяризація занять спортом серед дітей та підлітків, аби вони були здоровішими. Він наголосив, що сам ніколи не займався професійно спортом, однак, у своє задоволення спробував біля 30 видів спорту. За його словами, аби діти хотіли займатися чимось, необхідно, щоб їм це було цікаво. Олександр Педан наголосив, що футбол, баскетбол чи волейбол багатьом дітям нецікаві, і необхідно на уроках фізичної культури пропонувати нові види спорту. Саме тому вони й проводять тренінги для вчителів фізкультури, щоб вони могли вводити у програму регбі, флорбол, фрізбі тощо. За його словами, це цікаво дітям.Він наголосив, що його спортивний рух активно співпрацює з Міністерством освіти та науки України.Також Олександр Педан зауважив, що вони уже провели 13 таких семінарів в Україні, активно співпрацюють з місцевою владою.Олександр Педан розповів, що сьогодні вчителів навчатимуть таким видам спорту, як чирлідинг, петанк, бадмінтон, флорбол, ігри з фризбі, корфбол та реґбі.Також під час заходу відбулося підписання угоди про співробітництво між Луцькою міською радою та спортивним рухом “JuniorZ”.