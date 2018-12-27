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На Волині помер атовець

На Волині помер атовець
Сьогодні, 18 лютого, зупинилося серце учасника АТО з Рожища – Жоги Юрія Леонідовича.

Про це пише Рожищенська райдержадміністрація.

"Світла пам'ять про земляка, який відстоював суверенітет та територіальну цілісність нашої держави у боротьбі з агресором, назавжди залишиться у наших серцях", - йдеться у повідомлені.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині та близьким померлого.

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Теги: смерть, атовець, Рожище
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