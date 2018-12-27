На Волині помер атовець

Жоги Юрія Леонідовича.



Про це пише Рожищенська райдержадміністрація.



"Світла пам'ять про земляка, який відстоював суверенітет та територіальну цілісність нашої держави у боротьбі з агресором, назавжди залишиться у наших серцях", - йдеться у повідомлені.



Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині та близьким померлого.



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