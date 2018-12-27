На Волині помер атовець
Сьогодні, 17:11
Сьогодні, 18 лютого, зупинилося серце учасника АТО з Рожища – Жоги Юрія Леонідовича.
Про це пише Рожищенська райдержадміністрація.
"Світла пам'ять про земляка, який відстоював суверенітет та територіальну цілісність нашої держави у боротьбі з агресором, назавжди залишиться у наших серцях", - йдеться у повідомлені.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині та близьким померлого.
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Про це пише Рожищенська райдержадміністрація.
"Світла пам'ять про земляка, який відстоював суверенітет та територіальну цілісність нашої держави у боротьбі з агресором, назавжди залишиться у наших серцях", - йдеться у повідомлені.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині та близьким померлого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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