Через грип та ГРВІ сім волинських шкіл та два садки пішли на карантин

В Україні в цілому, та на Волині зокрема, спостерігається низька інтенсивність епідемічної активності ГРВІ та грипу.Про це повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі МОЗ України.За останній тиждень захворюваність гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ) та грипом в області зменшилась на 103 випадки, зареєстровано незначне перевищення епідемічного порогу – на 2%.За даними закладів охорони здоров’я, кількість хворих ГРВІ та грипом становить 6732 особи проти 6835 попереднього тижня. З початку епідемічного сезону, котрий почався 1 жовтня 2018 року перехворіло понад 105 тис. волинян – це понад 10% населення області. Показники захворюваності в нинішньому епідсезоні відповідають минулорічним показникам.В структурі захворюваності 66% становлять діти до 17 років (4351 особа). Найбільше уражена група – це школярі (68% від захворілих дітей)."У зв’язку із ускладненням епідситуації з ГРВІ та грипу в окремих навчально-виховних закладах, відсутністю по хворобі понад 20 % учнів, лікарями-епідеміологами надані рекомендації щодо тимчасового призупинення навчання у загальноосвітніх школах. Так, припинено навчання в 7 школах та 2 закладах дошкільної освіти Горохівського, Іваничівського, Камінь-Каширського, Ратнівського та Луцького районів", - йдеться у повідомленні.