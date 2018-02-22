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Через грип та ГРВІ сім волинських шкіл та два садки пішли на карантин

Через грип та ГРВІ сім волинських шкіл та два садки пішли на карантин
В Україні в цілому, та на Волині зокрема, спостерігається низька інтенсивність епідемічної активності ГРВІ та грипу.

Про це повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі МОЗ України.

За останній тиждень захворюваність гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ) та грипом в області зменшилась на 103 випадки, зареєстровано незначне перевищення епідемічного порогу – на 2%.

За даними закладів охорони здоров’я, кількість хворих ГРВІ та грипом становить 6732 особи проти 6835 попереднього тижня. З початку епідемічного сезону, котрий почався 1 жовтня 2018 року перехворіло понад 105 тис. волинян – це понад 10% населення області. Показники захворюваності в нинішньому епідсезоні відповідають минулорічним показникам.

В структурі захворюваності 66% становлять діти до 17 років (4351 особа). Найбільше уражена група – це школярі (68% від захворілих дітей).

"У зв’язку із ускладненням епідситуації з ГРВІ та грипу в окремих навчально-виховних закладах, відсутністю по хворобі понад 20 % учнів, лікарями-епідеміологами надані рекомендації щодо тимчасового призупинення навчання у загальноосвітніх школах. Так, припинено навчання в 7 школах та 2 закладах дошкільної освіти Горохівського, Іваничівського, Камінь-Каширського, Ратнівського та Луцького районів", - йдеться у повідомленні.

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Теги: карантин, освіта
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