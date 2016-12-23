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У яких районах Волині вирує грип

У яких районах Волині вирує грип
За останній тиждень захворюваність гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ) та грипом в області зменшилась на 103 випадки, зареєстровано незначне перевищення епідемічного порогу – на 2%.

Про це повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі МОЗ України.

Перевищення епідемічних порогів зафіксували в 9 районах області: у Рожищенському та Ковельському (на 61%), Ратнівському (на 44,6%), Камінь-Каширському (на 42,7%), Маневицькому (на 17,4%), Горохівському (на 16%), Любомльському (на 10,5 %), Шацькому (на 9,6%), Іваничівському (на 6,2%).

Кількість осіб, що потребувала стаціонарного лікування з приводу ускладненого перебігу хвороби зменшилась на 48% і становила 129 осіб проти 191 попереднього тижня. Госпіталізовано 2% від загальної кількості захворілих, найбільше серед дітей віком 0 — 4 роки.

За даними вірусологічної лабораторії обласного лабораторного центру в нинішньому епідемічному сезоні на Волині виявлено циркуляцію вірусів грипу типу А (Н3), відсоток позитивних знахідок складає 23% (10 осіб) від загальної кількості обстежених (44 особи). Віруси грипу виявлялись у хворих із Камінь – Каширського, Маневицького, Луцького районів та м. Луцька.

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Теги: грип, ГРВІ, медицина
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