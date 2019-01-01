вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У команді MONATIKа в шоу «Голос країни» залишилося лише одне місце

У команді MONATIKа в шоу «Голос країни» залишилося лише одне місце
До команди зірки з Луцька MONATIKа потрапили три яскраві дівчини.

Напередодні глядачі 1+1 побачили новий випуск сліпих прослуховувань нового сезону наймасштабнішого вокального шоу "Голос країни", - йдеться на сайті Телеканалу.

До команди MONATIKа потрапили ще три харизматичні співачки. Тепер у його команді залишилося лише одне вільне місце.

ДАРІЯ ТЕЛІТЧЕНКО

Дівчина стала жертвою бодішеймінгу. Пишні форми навіть неодноразово ставали на заваді її музичної кар’єри. Голос країни потрібен Дарії, щоб нарешті вийти «з-за рояля» і повірити в себе як у сольну артистку.



ВЛАДИСЛАВА БЕРДНИКОВА

Влада прийшла на кастинг Голосу країни вже вшосте. І нарешті їй усміхнулася вдача. В Одесі дівчина має власний гурт Birdsy, однак вважає, що вокальне шоу відкриє її творчий потенціал сповна.



НАТАЛЯ КРАСНЯНСЬКА

Наталія — бізнес-леді, яка має десятки підлеглих, проте мріє стати яскравою зіркою українського шоу-бізнесу. Свого часу вона перемогла на конкурсі Слов’янський базар – однак кар’єра артистки так і не склалася. Наталя готова знову відчути смак перемоги та слави.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: монатік, музика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нетуристичний Луцьк, або Що ховають під стінами замку Любарта. ФОТО
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
«Так тяжко, що не можу»: самотня бабуся з Луцька, ледь виживаючи, тримає міні-притулок для собак
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Юні лучани вибороли нагороди на чемпіонаті з тхеквондо
Сьогодні, 17:55
У місті Волині злодії обікрали магазин сумок
Сьогодні, 17:50
У команді MONATIKа в шоу «Голос країни» залишилося лише одне місце
Сьогодні, 17:42
Через грип та ГРВІ сім волинських шкіл та два садки пішли на карантин
Сьогодні, 17:31
На Волині помер атовець
Сьогодні, 17:11
Схожі новини
MONATIK взяв у «Голос країни» викладача з вокалу Наталії Могилевської MONATIK взяв у «Голос країни» викладача з вокалу Наталії Могилевської
11 лютий, 18:45
Дорофєєва у відвертому купальнику показала спільне фото з Монатіком Дорофєєва у відвертому купальнику показала спільне фото з Монатіком
06 лютий, 15:33
Monatik «заблокував» Потапа заради унікального голосу з Мінська Monatik «заблокував» Потапа заради унікального голосу з Мінська
04 лютий, 13:40
Monatik і Дорофеєва опинилися в одному ліжку на показі українського дизайнера Monatik і Дорофеєва опинилися в одному ліжку на показі українського дизайнера
03 лютий, 21:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Понад 60 травмованих і п'ятеро п'яних: як минули вихідні у луцькій лікарні
Сьогодні, 19:14
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 19 лютого
Сьогодні, 19:00
 0
Лучан запрошують на перегляд фільму про Небесну Сотню
Сьогодні, 18:50
 0
Експеримент на Волині: у лісах посадять новий вид дерев
Сьогодні, 18:43
 0
У яких районах Волині вирує грип
Сьогодні, 18:32
 0
Медіа
відео
1/8