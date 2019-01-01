У команді MONATIKа в шоу «Голос країни» залишилося лише одне місце

До команди зірки з Луцька MONATIKа потрапили три яскраві дівчини.Напередодні глядачі 1+1 побачили новий випуск сліпих прослуховувань нового сезону наймасштабнішого вокального шоу "Голос країни", - йдеться на сайті Телеканалу.До команди MONATIKа потрапили ще три харизматичні співачки. Тепер у його команді залишилося лише одне вільне місце.Дівчина стала жертвою бодішеймінгу. Пишні форми навіть неодноразово ставали на заваді її музичної кар’єри. Голос країни потрібен Дарії, щоб нарешті вийти «з-за рояля» і повірити в себе як у сольну артистку.Влада прийшла на кастинг Голосу країни вже вшосте. І нарешті їй усміхнулася вдача. В Одесі дівчина має власний гурт Birdsy, однак вважає, що вокальне шоу відкриє її творчий потенціал сповна.Наталія — бізнес-леді, яка має десятки підлеглих, проте мріє стати яскравою зіркою українського шоу-бізнесу. Свого часу вона перемогла на конкурсі Слов’янський базар – однак кар’єра артистки так і не склалася. Наталя готова знову відчути смак перемоги та слави.