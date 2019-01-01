У команді MONATIKа в шоу «Голос країни» залишилося лише одне місце
Сьогодні, 17:42
До команди зірки з Луцька MONATIKа потрапили три яскраві дівчини.
Напередодні глядачі 1+1 побачили новий випуск сліпих прослуховувань нового сезону наймасштабнішого вокального шоу "Голос країни", - йдеться на сайті Телеканалу.
До команди MONATIKа потрапили ще три харизматичні співачки. Тепер у його команді залишилося лише одне вільне місце.
ДАРІЯ ТЕЛІТЧЕНКО
Дівчина стала жертвою бодішеймінгу. Пишні форми навіть неодноразово ставали на заваді її музичної кар’єри. Голос країни потрібен Дарії, щоб нарешті вийти «з-за рояля» і повірити в себе як у сольну артистку.
ВЛАДИСЛАВА БЕРДНИКОВА
Влада прийшла на кастинг Голосу країни вже вшосте. І нарешті їй усміхнулася вдача. В Одесі дівчина має власний гурт Birdsy, однак вважає, що вокальне шоу відкриє її творчий потенціал сповна.
НАТАЛЯ КРАСНЯНСЬКА
Наталія — бізнес-леді, яка має десятки підлеглих, проте мріє стати яскравою зіркою українського шоу-бізнесу. Свого часу вона перемогла на конкурсі Слов’янський базар – однак кар’єра артистки так і не склалася. Наталя готова знову відчути смак перемоги та слави.
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Напередодні глядачі 1+1 побачили новий випуск сліпих прослуховувань нового сезону наймасштабнішого вокального шоу "Голос країни", - йдеться на сайті Телеканалу.
До команди MONATIKа потрапили ще три харизматичні співачки. Тепер у його команді залишилося лише одне вільне місце.
ДАРІЯ ТЕЛІТЧЕНКО
Дівчина стала жертвою бодішеймінгу. Пишні форми навіть неодноразово ставали на заваді її музичної кар’єри. Голос країни потрібен Дарії, щоб нарешті вийти «з-за рояля» і повірити в себе як у сольну артистку.
ВЛАДИСЛАВА БЕРДНИКОВА
Влада прийшла на кастинг Голосу країни вже вшосте. І нарешті їй усміхнулася вдача. В Одесі дівчина має власний гурт Birdsy, однак вважає, що вокальне шоу відкриє її творчий потенціал сповна.
НАТАЛЯ КРАСНЯНСЬКА
Наталія — бізнес-леді, яка має десятки підлеглих, проте мріє стати яскравою зіркою українського шоу-бізнесу. Свого часу вона перемогла на конкурсі Слов’янський базар – однак кар’єра артистки так і не склалася. Наталя готова знову відчути смак перемоги та слави.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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